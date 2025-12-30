【木星齋主專欄】命理漫談 認識官祿宮中的十四顆主星 3

木星齋主／中華國際巒理道協會理事

紫微斗數裡的「官祿宮」它不但是職業的方向，也代表你在世間的角色是什麼。因此官祿宮除了可以看職業與升遷之外，也可以觀察你有沒有領導能力，例如：紫微星就是典型的君王格，武曲星就是嚴格的執行者，七殺星就是敢為天下先的開創者。

以下我們僅就十四顆主星在官祿宮略作說明：

1、紫微星落在官祿宮者：往往氣度非凡，有遠見，開口就有份量。若官祿宮有紫微星又居廟旺，三方四正又會左輔、右弼星者，可當公司負責人。官祿宮有紫微、天府同宮者，可掌大權且名利雙收。

2、天機星落在官祿宮者：天機是智能之星，官祿宮有天機星居廟時，能掌權主貴。天機、天梁同宮者，有文武之才。天機、太陰同宮，若從事武職可名震邊疆。但天機化忌，則為聰明反被聰明誤。

3、太陽星落在官祿宮者：太陽為事業主，太陽入廟者為老闆格。太陽、太陰同宮，主事業顯達。太陽逢化權，主創業。但太陽逢化忌，則表事業衰敗。

4、武曲星落在官祿宮者：武曲又名將星，講紀律，重信譽，對自己要求嚴格，對別人要求也高。官祿宮有武曲入廟，又有左輔、右弼同宮者，表有權有勢。但若為「武曲、貪狼」同宮者，就會是貪官。「武曲、破軍」同宮者，為從事軍職之人。化忌時，表沒有升官的機會。

5、天同星落在官祿宮者：天同為福德之主，官祿宮天同在巳、亥居廟時，從事文、武職皆好。「天同、天梁」同宮者，會有權勢。

6、廉貞星落在官祿宮者：廉貞為蠻夷之使，外交能力強，在官祿宮主做事順利，也有權威。「廉貞、七殺」同宮者，表軍旅中人。「廉貞、天相」或「廉貞、天府」者，能有高收入。

7、天府星落在官祿宮者：天府主延壽與司令，有領導才能。官祿宮有「紫微、天府」同宮者，會有好名聲。「廉貞、天府」或「武曲、天府」同宮者，表有權有勢。

8、太陰星落在官祿宮者：太陰居廟時，主官貴，可當大官。太陰居陷時，表人緣不佳，難發達。官祿宮有太陰、太陽、左輔、右弼同宮者，有三品（部長）以上的官職。

9、貪狼星落在官祿宮者：貪狼居廟，又有火星、鈴星同宮或相照，可掌大權居高位，但貪狼居陷位，又與廉貞同宮，則是名貪官。

10、巨門星落在官祿宮者：巨門主口舌是非。但巨門若化權，則為人師表，聲名遠播。巨門居廟，從事武職可有權力與地位，但不適合從事文職工作。「天機、巨門」同宮者，可從事高科技知識、文化的工作。

11、天相星落在官祿宮者：天相主印為官祿之主，能輔佐帝星施政。「紫微、天相」表有權有勢。「廉貞、天相」也會有極高的權力。

12、天梁星落在官祿宮者：天梁居廟時，若再會左輔、右弼，表文武雙全。「天機、天梁」同宮，會有顯赫的地位。

13、七殺星落在官祿宮者：七殺專司權柄生死，為上將之星，三方四正再遇紫微、天府，則為國家棟樑。「武、殺」也有權勢，「廉、殺」也能顯達。

14、破軍星落在官祿宮者：破軍居廟旺，適合武職。「紫微、破軍 」同宮，名震四邦。「武曲、破軍」同宮，也能貴顯。

