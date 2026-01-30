【木星齋主專欄】命理漫談 認識擎羊星在十二宮位的義涵 3

木星齋主／中華國際巒理道協會理事

「擎羊」也是六大凶星之一，其傷害是顯而易見的。擎羊不管在哪一宮位，都容易帶來是非。擎羊五行屬陽金，主凶厄與刑傷。但優點是效率高，做事不拖泥帶水。擎羊也是亦正亦邪的大將，所以還是要參看與它同宮的主星是什麼。

以下我們僅簡略說明擎羊在十二宮位的義涵，請朋友們自行參考

如下：

擎羊落入命宮：命宮擎羊，表示命主個性急，脾氣暴躁，也容易與人發生爭執，個性剛強，但做事非常積極，又重原則。擎羊主衝動與血光，因此擎羊坐命，大多易有明顯的刀疤。擎羊加桃花星，也容易因風流而惹事。擎羊加七殺，更容易與人打架。擎羊逢空亡，則可免除刑傷。

擎羊落入父母宮：表示與父母緣份較薄，常會與父母針鋒相對，無法和諧相處，可認乾爹乾媽來化解。

擎羊落入福德宮：表示此人較為衝動，一生勞心勞力，若煞星多，晚年也會很辛苦。

擎羊落入田宅宮：表示命主在家宅方面較為不順，也容易與家人爭執，房地產方面也容易會有糾紛。

擎羊落入官祿宮：事業上容易遇到小人，官祿宮有擎羊居廟旺者，利於從事外科醫生、軍警武職、司法、金融等工作。

擎羊落入僕役宮：表示朋友之間容易有爭執與是非，朋友較無助力，所以要慎選品德良好的朋友。

擎羊落入兄弟宮：命主較容易與母親兄弟姊妹因小事而吵架，所以要學會多為家人著想，不要惡言相向，以免傷感情。兄弟宮也代表現金流，所以也比較難存到錢。

擎羊落入夫妻宮：擎羊在夫妻宮表示配偶脾氣剛直，夫妻之間常吵架，所以要注意夫妻之間的溝通才好。

擎羊落入子女宮：表示與子女緣份不深，或子女較難管教。也表示易與合夥人發生爭執，或有爛桃花，女命也容易會有流產的現象。

擎羊落入財帛宮：表示命主是屬於競爭中得財，賺錢積極，但在財運上易有波折，更不能借錢給別人。尤其若加會地空、地劫，就更容易破財。

擎羊落入疾厄宮：疾厄宮是先天體質的藍圖，若有擎羊表示命主身體容易開刀，所以一定要每年健康檢查，提早防範才行。尤其擎羊（小刀）會七殺（大刀），定主血光外傷。疾厄宮有擎羊，也容易長腫瘤或生肌瘤等。疾厄宮有「空亡星」反而能削弱疾病的影響力。

擎羊落入遷移宮：表示出外容易與人發生爭執，容易得罪人或被騙，也要小心交通意外血光之災。

結論：擎羊主衝動及血光，遇凶更會提早。擎羊雖為凶星，但廟旺則不忌。若遇「紫微」、「天府」也能壓制住擎羊，反為得力悍將。疾厄宮若有擎羊、陀羅、火星、鈴星，你就一定要提高警覺才好。擎羊屬急症，陀羅是慢性病。

