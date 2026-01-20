【木星齋主專欄】命理漫談 認識陀羅星在十二宮位的義涵 13

木星齋主／中華國際巒理道協會理事

紫微斗數的「陀羅星」是六煞星之一，主是非、災厄、刑剋。陀羅也代表好拖延、不乾脆、原地打轉或折而復返之意。擎羊是「明刀」，陀羅是「暗箭」，會讓你出意外、得怪病、夫妻不睦等。陀羅星是遇善則善，遇惡則惡，不喜落入六親宮，多少都會帶有是非與口舌。陀羅落在哪一宮，影響就會完全不同。

以下我們僅簡略說明「陀羅」在十二宮位的義涵，請朋友們自行參考：

陀羅在命宮：陀羅在命宮者，通常會比較頑固，與六親較寡合，做事也較易拖延，也易有小人與是非，主孤寂，婚姻也會較一般人晚。

陀羅在父母宮：表示你跟父母緣薄，有緣而無份。和父母相處上也常有爭執。所以和父母要好好溝通，多理解對方的用意，要主動去化解，不要冷戰。

陀羅在福德宮：命主容易鑽牛角尖，也意味著天生福氣較薄，也代表晚年比較坎坷。陀羅在此，一定要好好修行，要能找到自己的精神寄託，若能靜得下來，命運自然會好轉。

陀羅在田宅宮：表示與家人相處較容易感覺不順心，家裡的風水、土地、房屋等不動產也容易會有問題。這類人搬家也要看日子，以免會有不好的後遺症發生。

陀羅在官祿宮：意味著命主的事業運不太好，工作上較為辛苦。因此這種命格要懂得在「穩中求進」，不要太心急，最好要有個能規勸得住你的好伙伴，以免太衝動就毀掉自己的事業。

陀羅在僕役宮：表示朋友之間小人多，也要防受到朋友的拖累。即使當主管，也要慎選部屬，做生意更要查清楚合作對象的底細。命主應多和正能量的朋友交往，避免誤交損友。

陀羅在兄弟宮：這種命格母親、兄弟姊妹也容易拖累你，與同輩相處也較多爭吵，所以要學會親兄弟也要明算帳，不要被親情綁架。

陀羅在夫妻宮：表示配偶較固執，相處也易有磨擦。結婚難，離婚也難，命主也可能會有二次婚姻。因此你要學會放下執念，否則感情路上較為辛苦。

陀羅在子女宮：表示與子女緣份不深，管教上較為不順，合夥也易遭小人。所以與子女相處要互相理解，更要注意教育方式。也要多做佈施、多誦經迴向，關係自然會好轉。

陀羅在財帛宮：表示錢財難聚，也容易被騙、投資失敗等。所以要穩健投資，多長些心眼，以免被騙。

陀羅在疾厄宮：這一宮位常出現手術、車禍等意外之災。所以建議要一年做一次健康檢查來提前預防。陀羅在此宮位也主骨頭、牙齒與慢性病等疾病。

陀羅在遷移宮：主外出比較不順利，出外要注意交通安全。出外也易有小人與是非。這種命格也要注意流年，何時不宜搬家等，搬錯方位，也會不安穩。

結論：命是可以轉的，所以你要懂得如何去避開流年有「陀羅」的時候，凡事不要去硬闖，硬闖必有災。也要注意你命盤上陀羅的方位，避免去該方位。例如：陀羅在北方，就表示北方不利於你，北方是坎卦，主水，所以也不適合去海邊遊玩等，以上就是所謂的「命理風水」。祝福大家平安吉祥。

