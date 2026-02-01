木木出道首次香氛聯名 許願挑戰戀綜舞台

記者周毓洵／臺北報導

2025年對木木（林葦妮）來說可說是收穫滿滿的一年，主持、表演雙線並進，不只在舞台上累積實戰經驗，也一步步拓展更多可能性。她除了持續擔任節目《大學聲 Young Voice》主持人，展現穩定台風與臨場反應外，同年再度站上金鐘獎星光大道紅毯，主持表現備受關注；更首度登上大銀幕，參與電影《進行曲》演出，讓不少觀眾留下深刻印象。

除了電視與電影作品，木木近期也加入全新網路綜藝《OMO調查局》，與夏和熙、阿本聯手主持，節目一上架便引起討論，讓觀眾看見她在不同節目形式中的多元面向。隨著主持舞台越站越穩，她也笑著向製作單位喊話，直言最想挑戰「戀愛實境節目」主持工作，「一邊看大家談戀愛，一邊陪觀眾分析情感，應該很有趣！」同時也不忘表達對戲劇演出的熱情，希望在主持之外，持續精進演員之路，迎接更多角色挑戰。

今（1）日木木再公布一項全新喜訊出道以來首次跨界聯名合作，攜手香氛品牌「Soothe 時氛」推出聯名香水《初光木語》，並預告將於本週末（7日）現身高雄FOCUS 13擔任一日店長，親自與粉絲近距離互動。

對木木而言，香氣早已是生活中不可或缺的一部分。她笑說自己出門前一定要噴香水，「不然就會覺得少了什麼」，包包裡也會隨身攜帶小瓶補香，依照心情與場合選擇不同氣味。她形容香水是一種出門前的儀式感，也是一種讓自己快速進入狀態的方法。身為重度香水使用者，家中收藏超過二十瓶，這次聯名從香氣方向到包裝細節都深度參與，並特別堅持香味不要過於張揚，希望能在不打擾的狀態下，陪伴使用者回到自己。

木木2025豐收年！出道首次香氛聯名《初光木語》曝光。（Soothe 時氛提供）

身為重度香水愛用者，木木親自參與香氣與包裝細節，希望氣味能溫柔陪伴、不打擾。（Soothe 時氛提供）

木木笑說新的一年最想挑戰戀愛實境節目主持舞台，也期盼持續精進演員之路，迎接更多角色。（Soothe 時氛提供）