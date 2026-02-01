木木喊話挑戰主持戀愛實境節目 首度攜手香水品牌推聯名

【緯來新聞網】女星木木（林葦妮）除了擔任節目《大學聲 Young Voice》主持外，也再度站上金鐘獎星光大道紅毯，主持表現持續受到關注；同年更首度登上大銀幕演出電影《進行曲》，演出表現引起討論。除了電視與電影作品外，全新網路綜藝節目《OMO調查局》也於近日上架，由她與夏和熙、阿本聯手主持，進一步展現她在不同節目形式中的多元主持面向。隨著舞台經驗持續累積，木木也笑著向製作單位喊話，直言最想挑戰戀愛實境節目主持舞台，希望有機會一邊看大家談戀愛、一邊陪觀眾討論情感。

木木首度攜手香氛品牌 「Soothe 時氛」推出聯名香水。（圖／Soothe時氛提供）

木木近期首度攜手香氛品牌 「Soothe 時氛」推出聯名香水，並預告將於本週末（7日）在高雄 FOCUS 13 擔任一日店長。對木木而言，香氣早已融入日常節奏之中。她笑說自己出門前一定要噴香水，「不然就會覺得少了什麼」，包包裡也會隨身攜帶小瓶補香，依照心情與場合挑選不同氣味：出席時尚或正式活動時，會選擇較有質感、成熟的味道，與朋友吃飯或私下行程則偏好清新路線。她形容，香水是一種出門前必備的儀式感，也是一種讓自己快速回到狀態的方法。



她也分享，自己平時就是重度香水使用者，家中收藏約有二十多瓶香水，因此在接到合作邀請時感到相當開心又感動；這次聯名從香氣方向到包裝細節皆深度參與，也特別堅持香水不能太過張揚，希望氣味能在不打擾的狀態下，陪伴使用者回到自己。此外，《木的香氛牽線日》也是她特別為粉絲所構思的企劃，希望透過實際互動，讓原本單向的合作，轉化為能真正見面、交流並留下記憶的時刻。

談到未來最想合作的對象，木木（林葦妮）也率先點名好友寶賤，表示兩人私下默契十足，若有機會一起主持節目，應該會碰撞出相當有趣的火花，也笑著向製作單位喊話。除了最想主持戀愛實境節目外，她也分享自己對各類型舞台始終保持開放態度，希望持續累積不同節目的主持經驗，讓臨場反應與節奏掌握更加成熟；同時也坦言，在主持之外，自己依然持續關注戲劇與表演的可能性，希望在不同創作之間，走出屬於自己的節奏。



回顧 2025 年，木木形容這是一段「累積很多經驗、也更認識自己的一年」，不論是在主持舞台上的磨練，或是在不同創作形式中的嘗試，都讓她對未來有了更清楚的輪廓。接近農曆新年，她分享每年最期待的，就是能和家人一起走春、到廟裡拜拜，好好坐下來聊天，彌補平時因工作忙碌而較少相處的時光，「過年對我來說，是可以真正慢下來、重新整理自己的時候。」展望即將到來的 2026 年，她也替自己許下心願，希望以新身分經營中的頻道《下一站，MU的地》能被更多人看見，也期盼能迎來更多戲劇演出的機會，持續在表演道路上前進。

