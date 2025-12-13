木木圓夢合作兒時偶像 阿本自虧花瓶「負責漂亮就可以」

夏和熙領軍、阿本、木木共同搭檔主持的全新網路綜藝節目《OMO調查局》，將於12月18日開播。阿本打趣表示：「他們都是厲害的主持人，我就是負責帥氣漂亮，當花瓶就可以了！哈哈哈！很開心！」夏和熙也喊話觀眾：「如果你有氣血不順、生活不愉快就得看！」

阿本、木木、夏和熙主持新節目《OMO調查局》（圖／快電商）

是否會擔心彼此在默契或工作上出現意見不同，甚至踩到彼此地雷？阿本樂觀看待直說：「不會欸，熙熙會控制好我們，哈哈，我是最失控的！木木平常很美，但腦波很弱，不小心就會跟著我一起失控，還好有熙熙在！」夏和熙則坦言：「多多少少還是會有一點擔心默契跟意見不同的地方，阿本出道比較早，是前輩，很多事情還是要尊重前輩；木木有主持兒少節目的經驗，所以尺度部分是我們比較需要拿捏的。」

談到聽聞要合作時的第一感想，木木第一時間直呼：「哇！好華麗的組合，我真的有在裡面嗎？」接著表示：「兩位一直都是我非常欣賞的前輩，熙熙在金鐘合作後我更加喜歡，是很認真、也很照顧後輩的人，有他在的地方我都很安心；阿本是大家公認的綜藝強者，學生時期我也是看著棒棒堂的節目長大的，偷偷說我家裡還有超克7的專輯，算是圓了一個跟小時候偶像合作的心願。很謝謝這次的機會，讓我們湊成一個很奇妙但很好玩的黃金三角，想到要一起主持，心裡一直都是興奮大於緊張。」

夏和熙、木木、阿本主持新節目《OMO調查局》（圖／快電商）

阿本則回憶，自己與夏和熙從《大學生了沒》時期就認識，過去常在不同節目中碰面，做了七年多幕後工作後，回到演藝圈的第一個外景節目，就是到夏和熙主持的《拜託了女神》擔任來賓，當時便覺得對方已經與過去大不相同，成為相當厲害、專業的主持人；至於木木，雖然過去不認識，但早就知道她主持大型典禮紅毯表現亮眼，也擁有許多才藝。

木木、阿本、夏和熙主持新節目《OMO調查局》（圖／快電商）

談到節目中的互動，夏和熙分享：「跟阿本合作其實蠻開心的，因為他比我還要瘋癲，所以應該是蠻輕鬆的；木木則因為之前在金鐘紅毯就合作過，熟悉她的風格和路線，所以完全不緊張，就是很開心。」最後請3位主持人用一句話推薦節目，木木表示：「帶你調查名人的生活真相，探索時下最流行的話題，好笑、好懂，又比你想像的更真實。」阿本則簡單扼要地說：「來看比脆更脆的真心分享！」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導