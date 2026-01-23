木木挑戰一日經紀人！「路上突被搭訕」揭林宥嘉香港私房景點

木木與JUD陳泳希一同現身林宥嘉香港演唱會。（圖／華研國際提供）





新生代最受矚目的主持人木木（林葦妮）2026年即將展開全新的冒險，其中一個里程碑就是開設了屬於自己的YouTube節目《下一站，MU的地》！木木表示，大家對她的印象多半是拿著麥克風介紹他人、訴說別人的故事，較少有機會真正認識她自己，「一直以來都把焦點留給受訪者，這次開頻道的主要目的，就是想要好好地展現自己的個性，讓大家也能夠更認識我。」

《下一站，MU的地》第一集就請到知名MV導演一盞拍攝，並邀請了同公司的好姐妹JUD 陳泳希擔任來賓，一起前往香港知名國際音樂節Clockenflap，而且木木還要挑戰當JUD 陳泳希的一日經紀人。這次JUD陳泳希是為了幫師兄林宥嘉唱開場才來到Clockenflap，因此兩人還特別在音樂節後台向林宥嘉鞠躬90度致謝，林宥嘉也暖心給予鼓勵，並推薦了她們私房的香港美食與景點。

第一次挑戰擔任一日經紀人，木木表示自己當經紀人時的「藝名」要叫Mandy。在抵達活動現場後，JUD陳泳希發現自己喜歡的音樂人Jeremy Zucker的休息帳篷就在她的帳篷對面，但因為Jeremy Zucker的表演時間已經結束，因此他本人已不在帳篷裡，讓JUD崩潰直喊：「我錯過了！」

木木隨即展現經紀人的專業，連忙安慰道：「我們不要想著錯過，我們要想著離他越來越近了！」令JUD忍不住笑說：「好，Mandy很懂，Mandy很會安慰藝人。」但沒想到後來她們真的在後台用餐區巧遇了Jeremy Zucker本人，JUD也成功與對方合照，木木驚呼：「從錯過到巧遇，真是一段超勵志的故事！」

此外，在林宥嘉登上Clockenflap主舞台演出時，木木也想藉此機會造福一下林宥嘉香港的粉絲：「他表演的時候，現場觀眾真的是最滿、最多人那種！我們就有看到有一些在比較邊邊的朋友叫得很開心。」於是，節目的導演一盞就去找其中一位香港粉絲，把他的手機拿到舞台中間最搖滾區的位置，直接幫粉絲拍了一支林宥嘉的獨家直拍，木木笑說：「希望這個粉絲喜歡這個小驚喜！要記得在影片留言區告訴我們你喜不喜歡喔！」

演出隔天，木木和JUD 陳泳希便到香港各地踩點觀光，第一站就是林宥嘉推薦的牛腩店，兩人大讚：「超好吃！」接著兩人來到紀念品商店，準備買紀念品要送給節目的觀眾朋友，沒想到在店裡遇到老外路人主動搭話，她們就讓路人猜她們是什麼職業，路人猜是工程師，令她們驚呼：「我們有潛力當建築師嗎？」最後她們也向路人揭曉答案，兩人自信地說：「我們是 Super Star！」

接下來，兩人去品嚐了蘭芳園的絲襪奶茶，也去參觀了知名景點、由三大古蹟改建成的大館，並體驗了香港民俗文化「打小人」。兩人還在遊船上大聊心事，分享彼此工作上的困難，JUD 陳泳希說：「因為我已經發了一張專輯了，會希望自己接下來的作品有更多的突破，但是要突破什麼跟要怎麼突破，這是一個非常困難的點。」木木則表示：「主持這個職業，就是你準備了兩百分的功課，但也永遠不知道當下會遇到怎樣的狀況，必須要有很多經驗的累積。」最後，兩人在海港城的屋頂一起欣賞了維多利亞港夜景，為這趟香港之旅畫下完美的句點。



