木木擔任陳泳希1日經紀人 自信喊：我們是Super Star

經過2屆金鐘紅毯與多檔選秀節目主持的歷練，新生代主持人木木（林葦妮）2026年即將展開全新的冒險，包括開設屬於自己的YouTube節目《下一站，MU的地》，木木表示，大家對她的印象多半是拿著麥克風介紹他人、訴說別人的故事，較少有機會真正認識她自己，「一直以來都把焦點留給受訪者，這次開頻道的主要目的，就是想要好好地展現自己的個性，讓大家也能夠更認識我。」

《下一站，MU的地》第1集請到知名MV導演一盞拍攝，並邀請同公司的好姐妹JUD 陳泳希擔任來賓，一起前往香港知名國際音樂節Clockenflap，木木還要挑戰當JUD 陳泳希的1日經紀人。這次JUD陳泳希是為了幫師兄林宥嘉唱開場才來到Clockenflap，因此2人還特別在音樂節後台向林宥嘉鞠躬90度致謝，林宥嘉也暖心給予鼓勵，並推薦了私房的香港美食與景點。

第1次挑戰擔任1日經紀人，木木表示自己當經紀人時的「藝名」要叫Mandy。抵達活動現場後，JUD陳泳希發現自己喜歡的音樂人Jeremy Zucker的休息帳篷就在她的帳篷對面，但因為Jeremy Zucker的表演時間已經結束，因此他本人已不在帳篷裡，讓JUD崩潰直喊：「我錯過了！」

木木隨即展現經紀人的專業，連忙安慰道：「我們不要想著錯過，我們要想著離他越來越近了！」令JUD忍不住笑說：「好，Mandy很懂，Mandy很會安慰藝人。」沒想到後來她們真的在後台用餐區巧遇Jeremy Zucker本人，JUD也成功與對方合照，木木驚呼：「從錯過到巧遇，真是1段超勵志的故事。」

演出隔天，木木和JUD陳泳希到香港各地踩點觀光，第1站就是林宥嘉推薦的牛腩店，2人大讚：「超好吃！」接著到紀念品商店買紀念品送給節目的觀眾朋友，遇到老外主動搭話，她們讓對方猜她們的職業，路人猜是工程師，令她們驚呼：「我們有潛力當建築師嗎？」最後2人自信地說：「我們是 Super Star！」

2人也在遊船上大聊心事，分享彼此工作上的困難，JUD 陳泳希說：「因為我已經發1張專輯了，會希望自己接下來的作品有更多的突破，但是要突破什麼跟要怎麼突破，這是個非常困難的點。」木木則表示：「主持這個職業，就是你準備了200分的功課，但也永遠不知道當下會遇到怎樣的狀況，必須要有很多經驗的累積。」

木木（右）擔任JUD 陳泳希1日經紀人。（華研國際提供）

木木（右起）、林宥嘉、陳泳希合影。（華研國際提供）