木木新年宣布好消息！許願挑戰戀綜舞台 點名想與他合作主持

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

2025年對木木（林葦妮）而言，是主持與表演雙線並進、持續累積實戰經驗的一年。除了擔任節目《大學聲 Young Voice》主持人，展現穩定台風與臨場反應，她也再度站上金鐘獎星光大道紅毯，主持表現持續受到關注。同年更首度登上大銀幕演出電影《進行曲》，演出表現引起討論。而木木今（1）日公布喜訊，宣布她迎來出道以來第一次跨界聯名合作，首度攜手香氛品牌推出聯名香水，並預告將於7日於高雄 FOCUS 13 擔任一日店長，與粉絲近距離互動。

木木2025豐收年！出道首次香氛聯名《初光木語》曝光。（圖／Soothe 時氛提供）

對木木而言，香氣早已融入日常節奏之中。她笑說自己出門前一定要噴香水，「不然就會覺得少了什麼」，包包裡也會隨身攜帶小瓶補香，依照心情與場合挑選不同氣味：出席時尚或正式活動時，會選擇較有質感、成熟的味道，與朋友吃飯或私下行程則偏好清新路線。她形容，香水是一種出門前必備的儀式感，也是一種讓自己快速回到狀態的方法。木木也分享，自己平時就是重度香水使用者，家中收藏約有二十多瓶香水，因此在接到合作邀請時感到相當開心又感動；這次聯名從香氣方向到包裝細節皆深度參與，也特別堅持香水不能太過張揚，希望氣味能在不打擾的狀態下，陪伴使用者回到自己。

回顧2025年，木木形容這是一段，「累積很多經驗、也更認識自己的一年。」不論是在主持舞台上的磨練，或是在不同創作形式中的嘗試，都讓她對未來有了更清楚的輪廓。接近農曆新年，她分享每年最期待的，就是能和家人一起走春、到廟裡拜拜，好好坐下來聊天，彌補平時因工作忙碌而較少相處的時光。

隨著舞台經驗持續累積，木木也笑著向製作單位喊話，直言最想挑戰戀愛實境節目主持舞台，希望有機會一邊看大家談戀愛、一邊陪觀眾討論情感，同時也表達自己始終對戲劇演出抱持高度熱情，希望在主持之外，持續精進演員之路，迎接更多不同角色的挑戰。談到未來最想合作的對象，木木也率先點名好友寶賤，表示兩人私下默契十足，若有機會一起主持節目，應該會碰撞出相當有趣的火花，也笑著向製作單位喊話。除了最想主持戀愛實境節目外，她也分享自己對各類型舞台始終保持開放態度，希望持續累積不同節目的主持經驗，讓臨場反應與節奏掌握更加成熟，同時也坦言，在主持之外，自己依然持續關注戲劇與表演的可能性，希望在不同創作之間，走出屬於自己的節奏。





