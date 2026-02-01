木木曝過年行程！ 慢下來重新整理自己

對木木（林葦妮）來說，2025 年是一段持續向前、邊走邊累積的過程。從節目《大學聲 Young Voice》的穩定主持，到再度站上金鐘獎星光大道紅毯，她的臨場反應與控場能力持續被看見；同一年，她也首度跨足電影圈，在《進行曲》中留下銀幕初體驗，演出表現引起不少討論。近期，全新網路綜藝《OMO調查局》正式上架，與夏和熙、阿本共同主持，讓觀眾看見她在不同節目型態中靈活切換的主持樣貌。

木木和愛犬。（圖／Soothe 時氛提供）

舞台經驗逐年累積，木木也不避諱談起自己的野心，她笑著向製作單位喊話，直言最想站上戀愛實境節目的主持位置，一邊看別人談戀愛、一邊陪觀眾拆解情感；同時，她也始終沒有放下對戲劇表演的熱情，希望在主持之外，繼續往演員之路前進，嘗試更多不同角色，她也迎來一項全新里程碑，木木出道以來首次跨界聯名合作，攜手香氛品牌推出聯名香水。

香氣對木木而言，早已是生活中不可或缺的一部分。她笑說自己出門前一定要噴香水，「不然就會覺得少了什麼」，包包裡也會隨身放著小瓶補香，依照當天心情與行程切換氣味。正式或時尚場合，她偏好質感較成熟的香調；私下與朋友聚會，則選擇清新輕盈的味道。對她來說，香水不只是氣味，而是一種啟動狀態的儀式感。

身為重度香水使用者，木木家中收藏超過二十瓶香水，因此當聯名邀約找上門時，她感到既驚喜又感動。這次合作從香調設定到包裝細節，她都親自參與，也特別堅持香氣不該過於張揚，希望在不打擾的狀態下，靜靜陪伴使用者回到自己。

回顧 2025 年，木木形容這是一段「累積很多經驗、也更認識自己的一年」。不論是在主持現場的磨練，或是跨足不同創作形式的嘗試，都讓她對未來的方向愈來愈清晰。農曆年將近，她分享自己每年最期待的時刻，就是和家人一起走春、拜拜，坐下來好好聊天，補回平時因工作忙碌而錯過的相處時光，「過年對我來說，是可以真正慢下來、重新整理自己的時候。」