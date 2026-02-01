木木爆喜訊！「背後男人」身分曝光 大膽揪他挑戰戀綜

〔記者傅茗渝／台北報導〕從選秀節目嶄露頭角，到如今站穩主持與戲劇圈，「木木」林葦妮的2025年過得充實，除了在《大學聲 Young Voice》展現成熟的主持台風，更二度扛下金鐘紅毯重擔。去年，她也首度跨足大銀幕演出電影《進行曲》，並與夏和熙、阿本聯手主持網綜《OMO調查局》。

身為重度香氛愛好者，木木近日宣布解鎖新身分，首度跨界與香氛品牌「Soothe 時氛」合作推出聯名香水《初光木語》。木木透露，自己家中收藏超過20瓶香水，這次聯名從調香到包裝她都親力親為，特別堅持香氣要「低調、不張揚」，希望這款味道能像影子般安靜陪伴使用者。為了回饋粉絲，她也籌劃了《木的香氛牽線日》，預告將於2月7日前往高雄擔任一日店長。

談到未來的職涯規劃，木木野心勃勃，笑稱自己最想挑戰主持「戀愛實境節目」，近距離觀察嘉賓談戀愛並與觀眾共感討論。至於未來的主持搭檔，她則大膽點名好友「寶賤」，認為兩人私下的默契若搬上銀幕，絕對會火花四射。儘管主持邀約不斷，木木仍未忘記演員初心。她坦言對戲劇演出保有高度熱情，並將其視為2026年的重要目標，希望能挑戰更多元、更有層次的角色。

