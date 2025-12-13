木木看《棒棒堂》長大「合作偶像」超興奮 被爆「腦波弱」會跟著失控

《OMO調查局》主持人阿本（左起）、木木、夏和熙。快電商提供

全新網路綜藝節目《OMO調查局》即將於12月18日開播！日前正式揭曉主持陣容，由夏和熙領軍阿本、木木（林葦妮）共同攜手搭檔，3人展現各自特色與幽默，勢必為節目帶來歡笑精彩亮點。阿本打趣說：「他們都是厲害的主持人，我就是負責帥氣漂亮當花瓶就可以了。」

是否會怕彼此默契上、工作上，有意見不同、甚至踩到彼此的地雷？阿本樂觀看待：「不會欸，熙熙會控制好我們，哈哈，我是最失控的！木木平常很美，但腦波很弱，不小心就會跟著我一起失控，還好有熙熙在！」夏和熙坦言：「多多少少還是會有一點害怕默契跟意見不同的地方，阿本出道得比較早是前輩，所以很多事情還是要爭尊重前輩，木木有在主持兒少節目，所以尺度的部分是我們比較需要拿捏的。」

廣告 廣告

《OMO調查局》。快電商提供

這次主持陣容非常吸睛！聽聞要與對方合作的第一感想？木木第一時間直呼：「哇！好華麗的組合，我真的有在裡面嗎？」接著形容：「兩位一直都是我非常欣賞的前輩，熙熙在金鐘合作後我更加喜歡，是很認真而且很照顧後輩的人，有他在的地方我都很安心，阿本是大家公認的綜藝強者，而且在學生時期我也是看著棒棒堂節目長大的，偷偷說我家還有超克7的專輯，算是圓了一個跟小時候偶像合作的心願，很謝謝這次的機會，我們湊成一個很奇妙但很好玩的黃金三角，想到要一起主持，心裡一直都是興奮大於緊張。」

阿本回憶跟熙熙從《大學生了沒》就認識，以前常常在不同節目碰到，做幕後七年多後，回演藝圈的第一個外景節目就是去他主持的《拜託了女神》當時就覺得哇，跟以前好不一樣，已經是很厲害專業的主持人；跟木木完全不認識，但知道她主持大型典禮紅毯很厲害，也有很多才藝！

至於各自在這節目的擔當項目：夏和熙幽默表示：「硬要講的話，應該是顏值擔當！」木木認為：「我覺得比較像是一條把大家串起來的線，阿本負責能量、熙熙負責品味，那我就當那個把兩種世界接起來的人，讓對話更流動，讓來賓覺得安心、讓觀眾覺得親近，要冷要暖、要深要鬆，我可以在中間幫大家把氛圍調到剛剛好！」

夏和熙（左）曝阿本（右）比想像中還瘋。快電商提供

談到節目互動，夏和熙則認為：「跟阿本合作其實蠻開心的，因為他比我還要瘋癲，所以應該是蠻輕鬆的，但木木跟駕輕就熟因為在金鐘的紅毯上面就合作過了，也知道她的風格跟路術，所以沒有緊張就是很開心。」最後請主持人用一句話推薦必看新節目的理由：木木推薦：「帶你調查名人的生活真相，帶你探索時下最流行的話題，好笑、好懂、又比你想的更真實。」阿本簡單扼要表示：「來看比脆更脆的真心分享！」



回到原文

更多鏡報報導

温昇豪、陳庭妮搶客大戰超激烈 孝淵「被主廚催促」又驚嚇又慌張

李珠珢12月神隱0公開行程 富邦回應曝真相

「第八節自由課」不上被記曠課？ 校園灰色地帶「搜書包、禁外食」全是爭議