木木香港朝聖林宥嘉私房美食 突被老外搭訕喊「 Super Star」

JUD 陳泳希、林宥嘉、木木日前在香港拍攝影片。（華研國際提供）

木木（林葦妮）2026年即將展開全新的冒險，其中一個里程碑就是開設了屬於自己的YouTube節目《下一站，MU的地》！木木表示，大家對她的印象多半是拿著麥克風介紹他人、訴說別人的故事，較少有機會真正認識她自己，「一直以來都把焦點留給受訪者，這次開頻道的主要目的，就是想要好好地展現自己的個性，讓大家也能夠更認識我。」

《下一站，MU的地》第一集就請到知名MV導演一盞拍攝，並邀請了同公司的好姐妹JUD 陳泳希擔任來賓，一起前往香港知名國際音樂節Clockenflap，而且木木還要挑戰當JUD 陳泳希的一日經紀人。這次JUD陳泳希是為了幫師兄林宥嘉唱開場才來到Clockenflap，因此兩人還特別在音樂節後台向林宥嘉鞠躬90度致謝，林宥嘉也暖心給予鼓勵，並推薦了她們私房的香港美食與景點。

廣告 廣告

第一次挑戰擔任一日經紀人，木木表示自己當經紀人時的「藝名」要叫Mandy。在抵達活動現場後，JUD陳泳希發現自己喜歡的音樂人Jeremy Zucker的休息帳篷就在她的帳篷對面，但因為Jeremy Zucker的表演時間已經結束，因此他本人已不在帳篷裡，讓JUD崩潰直喊：「我錯過了！」木木隨即展現經紀人的專業，連忙安慰道：「我們不要想著錯過，我們要想著離他越來越近了。」令JUD忍不住笑說：「好，Mandy很懂，Mandy很會安慰藝人。」但沒想到後來她們真的在後台用餐區巧遇了Jeremy Zucker本人，JUD也成功與對方合照，木木驚呼：「從錯過到巧遇，真是一段超勵志的故事。」

木木和JUD 陳泳希便到香港各地踩點觀光，第一站就是林宥嘉推薦的牛腩店，兩人大讚：「超好吃！」接著兩人來到紀念品商店，準備買紀念品要送給節目的觀眾朋友，沒想到在店裡遇到老外路人主動搭話，她們就讓路人猜她們是什麼職業，路人猜是工程師，令她們驚呼：「我們有潛力當建築師嗎？」最後她們也向路人揭曉答案，兩人自信地說：「我們是 Super Star！」

更多中時新聞網報導

TPBL》梅克首秀摘25分 戰神飲恨輸攻城獅

轟小案大辦 全教總呼籲廢校事會議

68歲齊豫風采依舊在自勉不退休