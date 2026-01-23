木木「分身」曝光！揭林宥嘉香港私藏景點

【緯來新聞網】木木（林葦妮）開設自己的YouTube頻道《下一站，MU的地》，「一直以來都把焦點留給受訪者，這次開頻道的主要目的，就是想要好好地展現自己的個性，讓大家也能夠更認識我」。她邀請同公司好姐妹JUD 陳泳希擔任來賓，一起前往香港音樂節Clockenflap，並擔任對方一日經紀人。陳泳希替師兄林宥嘉唱開場，兩人還特別在音樂節後台向林宥嘉90度鞠躬致謝，林宥嘉也暖心給予鼓勵，並推薦私房的香港美食與景點。

木木（右起）和林宥嘉、JUD 陳泳希一起在香港。（圖／華研國際提供）

木木當經紀人叫「Mandy」，在抵達活動現場後，陳泳希發現自己喜歡的音樂人Jeremy Zucker的休息帳篷就在她的帳篷對面，但因為Jeremy Zucker的表演時間已經結束，她崩潰直喊：「我錯過了！」木木隨即展現經紀人的專業，連忙安慰道：「我們不要想著錯過，我們要想著離他越來越近了！」沒想到後來她們真的在後台用餐區巧遇Jeremy Zucker，也成功與對方合照。



此外，林宥嘉登上Clockenflap主舞台演出時，木木藉此機會造福林宥嘉香港的粉絲：「他表演的時候，現場觀眾真的是最滿、最多人那種！我們就有看到有一些在比較邊邊的朋友叫得很開心。」於是，節目的導演一盞就去找其中一位香港粉絲，把他的手機拿到舞台中間最搖滾區的位置，直接幫粉絲拍一支林宥嘉的獨家直拍，木木笑說：「希望這個粉絲喜歡這個小驚喜，要記得留言告訴我們喜不喜歡喔！」

木木體驗當經紀人。（圖／華研國際提供）

演出隔天，木木和陳泳希到香港各地踩點觀光，第一站就是林宥嘉推薦的牛腩店，接著兩人到紀念品商店，準備買禮物送給節目的觀眾朋友，沒想到遇到老外路人主動搭話，讓路人猜她們是什麼職業，兩人自信地說：「我們是 Super Star！」



兩人還在遊船上大聊心事，分享彼此工作上的困難，木木表示：「主持這個職業，就是你準備了200分的功課，但永遠不知道當下會遇到怎樣的狀況，必須要有很多經驗的累積。」最後，兩人在海港城的屋頂一起欣賞了維多利亞港夜景。節目已在官方YouTube頻道「木木 Mumu｜林葦妮」上架。

