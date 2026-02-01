木木2025成績單出爐！首登大銀幕、開新節目 敲碗想主持戀綜「看別人談戀愛」

2025年對木木（林葦妮）而言，是主持與表演雙線並進。Soothe 時氛提供

2025年對木木（林葦妮）而言，是主持與表演雙線並進、持續累積實戰經驗的一年。除了擔任節目《大學聲 Young Voice》主持人，展現穩定台風與臨場反應，她也再度站上金鐘獎星光大道紅毯，主持表現持續受到關注，更首度登上大銀幕演出電影《進行曲》，演出表現引起討論。

木木主持演戲雙棲交出亮眼成績單

除了電視與電影作品外，全新網路綜藝節目《OMO調查局》也於近日上架，由她與夏和熙、阿本聯手主持，進一步展現她在不同節目形式中的多元主持面向。隨著舞台經驗持續累積，木木也笑著向製作單位喊話，直言最想挑戰戀愛實境節目主持舞台，希望有機會一邊看大家談戀愛、一邊陪觀眾討論情感。

因為「做自己」而合作，「Soothe 時氛」讚賞木木的真實節奏。Soothe時氛提供

木木攜手時氛推聯名香水「初光木語」

不僅如此，木木出道以來第一次跨界聯名合作，首度攜手香氛品牌 「Soothe 時氛」推出聯名香水《初光木語》，並預告將於本週末（2月7日）在高雄 FOCUS 13 擔任一日店長。對木木而言，香氣早已融入日常節奏之中，出門前一定要噴香水，「不然就會覺得少了什麼。」木木分享，自己平時就是重度香水使用者，家中收藏約有20多瓶香水，因此在接到合作邀請時感到相當開心又感動。

木木自爆出門前必備儀式感，一定要噴香水。Soothe時氛提供

過年回歸「慢生活」！木木必做清單曝光

回顧2025年，木木形容這是一段「累積很多經驗、也更認識自己的一年」，不論是在主持舞台上的磨練，或是在不同創作形式中的嘗試，都讓她對未來有了更清楚的輪廓。接近農曆新年，她分享每年最期待的，就是能和家人一起走春、到廟裡拜拜，好好坐下來聊天，彌補平時因工作忙碌而較少相處的時光，「過年對我來說，是可以真正慢下來、重新整理自己的時候。」

展望即將到來的 2026 年，她也替自己許下心願，希望以新身分經營中的頻道《下一站，MU的地》能被更多人看見，也期盼能迎來更多戲劇演出的機會，持續在表演道路上前進；而這次與香氛品牌 Soothe 時氛的合作，也正好成為她在忙碌之中，為生活留下的一段溫柔停頓，迎向新的開始。



