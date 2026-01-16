木材家具業爭取到最優惠待遇 業者：稅率降對訂單挹注有限

厚實原木桌板，在機器切割加工下慢慢浮現獨特紋路，台灣傢俱過去曾經享譽國際，近年面臨成本壓力，與中國低價競爭，不少廠商已減少外銷，去（2025）年美國商務部，根據232條款進行調查，發現木製產品進口數量，威脅到國家安全，也遭美方課以高關稅。

公視新聞記者王彥婷指出，「台灣製造的原木桌如果銷往美國，以這個大小來說，行情價大約是3000至4000美元，以先前的關稅稅率換算，也就是300美金以上，如今台美取得關稅協議，稅率有機會取得最優惠待遇。」

廣告 廣告

其實早在2025年10月，美國總統川普宣布輸美軟木材與木料徵收10%關稅，並對廚櫃、盥洗台及布面木製家具課徵25%關稅。不過經過漫長談判，台灣終於成功爭取到，232條款最惠國待遇，稅率有機會調降。

中美洲木業有限公司陳建興指出，「很難，因為我們的傳產業，如果說你技術沒有說特殊技術的突破的話，我們跟人家的價差不只10%，我們的投資成本我們的生產規模都（搖頭）。」

業者分析，可能提高的訂單包含訂製傢俱，或是在中國做好零件、輸回台灣組裝等，不過也直言，產業大幅衰退，預估差異微乎其微。但根據家具公會統計，包含2022年、2023年台灣家具最大出口國就是美國，總金額分別是11億300萬美元以及8億3400萬美元。

亞太商工總會執行長邱達生表示，「對其他的競爭對手在美國市場，我們會取得價格競爭優勢，但是現在因為還不清楚就是說，特定的品項要加徵多少的關稅。」

專家則提醒，目前多項產業232條款相關調查結果尚未出爐，後續價格競爭優勢，還需要等待結果出爐才更明朗，不排除還有變數，仍需持續關注。

更多公視新聞網報導

美最高法院將審關稅合法性 貝森特：可望繼續執行

我與美副貿易代表互動 楊珍妮：細節不便透露

輝達、台積電在美共製AI晶片 川普稱關稅讓廠商回流美國

