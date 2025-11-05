木村心美爆熱戀「排球少年」！「甜蜜吻別」全被拍

娛樂中心／江姿儀報導



日本天王級巨星木村拓哉與工藤靜香結婚25年，育有2女「木村心美（Cocomi）」、「木村光希（Kōki）」。然而近日木村心美爆出戀情，被日媒拍到與29歲排球國手小川智大舉止親密、出遊過夜。對此，小川智大回應「私人問題不便回答，因為我說的每一句話可能都會影響很多事情，所以無法詳細說明，真的很抱歉」。





木村拓哉大女兒木村心美（左）被週刊爆料，熱戀排球國手小川智大（右）。（圖／翻攝自Ｘ）

木村拓哉2愛女皆遺傳父母的超高顏值，其中24歲大女兒木村心美不僅容貌出眾，也才華橫溢，身兼長笛演奏家和模特兒。根據《週刊文春》報導，木村心美疑與小川智大相戀2年，去年一起甜蜜同遊南韓，上月心美赴關西舉辦長笛獨奏會，演出結束後被日媒直擊入住小川住處，到大阪與男友浪漫共度4天3夜。

日媒拍到木村心美（左）與小川智大（右）浪漫共度4天3夜，且2人在計程車上舉止親密。（圖／翻攝自Ｘ）

木村心美準備返回東京時，日媒捕捉到小川吻別心美，且2人在計程車上舉止親密。事實上，早在2023年2人就傳出緋聞，近期週刊拍攝到諸多畫面後才報導揭露。對此，小川智大被記者追問時，回應「私人問題不便回答，因為我說的每一句話可能都會影響很多事情，所以無法詳細說明，真的很抱歉」，還表示「我們關係很好」。









