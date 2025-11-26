木村拓哉化身計程車司機重逢「蘇菲」 日資深演員曝常偷窺他的眼睛

《東京計程車》由倍賞千惠子（右）與木村拓哉（左）擔綱主演，是日本導演山田洋次的第91部電影 。（天馬行空提供）

日本導演山田洋次的第91部電影《東京計程車》由倍賞千惠子與木村拓哉擔綱主演，是兩位演員首度合作真人電影。拍攝期間，現年84歲的倍賞千惠子常透過後照鏡偷瞄木村拓哉，直言常被木村拓哉的眼睛鼓舞，每天都演得很開心。

木村拓哉和倍賞千惠子曾為動畫電影《霍爾的移動城堡》主角霍爾和蘇菲配音，當年兩人大部分都分開錄音，實際上沒有什麼交集，此次總算面對面對戲，許多網友和媒體便戲稱這次的合作簡直是「霍爾和蘇菲的命定重逢」，還以「霍爾的移動計程車」稱之。

對於首次合作真人電影，倍賞千惠子表示，拍攝期間，和木村拓哉大部分都待在狹小的計程車空間，坐在後座的她，常透過後照鏡偷瞄木村拓哉的眼睛。她說：「木村拓哉是非常認真的人，他總是認真地傾聽別人說話，和他一起工作非常輕鬆愉快。我常忍不住偷看他的眼睛，被那雙眼睛鼓舞著，每天都演得很開心！」

本片改編自2022年的法國片《巴黎計程車》，也是木村拓哉繼《武士的一分》之後，二度與山田洋次合作。片中的他沒有華麗裝扮和帥氣的英雄特質，而是洗盡鉛華飾演一位忠厚老實，疼愛妻女、認真打拚的計程車司機。木村感性說：「這樣精緻又充滿溫度的拍攝現場，實在非常罕見，在導演的帶領下，能與倍賞小姐一起演戲，即使NG也不覺得懊惱，依然享受其中。」

木村拓哉（右起）和倍賞千惠子首次在《計程車司機》合作真人電影。（天馬行空提供）

倍賞千惠子分享自己從影至今出演過178部電影，當中70部是由山田洋次執導。對於此次有幸參與導演的第91部作品，她感動說：「對我而言這部電影就像是一座高山，本來是一座還不成氣候的山，但現在卻成了比富士山還厲害的一座山，而且我們整個團隊一起攻頂了，這將成為我畢生難忘的回憶。」

故事描述計程車司機宇佐美浩二（木村拓哉 飾）的生意上門了，預計從東京柴又出發，前往神奈川葉山的一處療養院，乘客是85歲的高野女士（倍賞千惠子 飾）。旅途中，兩人逐漸對彼此敞開心扉，高野女士想趁機「好好看看東京的最後風景」，宇佐美也接受她的請求。一路上，高野女士娓娓道出自己不平凡的人生，短短一天，這場計程車司機與乘客的偶然邂逅正逐步改變他們的心境、轉動他們的人生。《東京計程車》將於12月24日在台上映。

