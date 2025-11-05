木村拓哉女兒戀愛了！「大咖對象曝光」密會3夜「甜蜜親吻照」曝光

記者林汝珊／台北報導

木村心美戀愛被拍。（圖／翻攝自IG）

木村拓哉與工藤靜香的24歲長女木村心美，被日媒爆出與日本排球國手小川智大穩交2年，甜蜜戀情曝光震撼日網！據《週刊文春》報導，Cocomi上月赴關西舉辦音樂會期間，多次現身小川位於大阪的公寓，兩人共度4天3夜，甜蜜親吻被拍，宛如新婚夫妻。

木村心美爆出與日本排球國手小川智大穩交2年。（圖／翻攝自IG）

木村拓哉女兒木村心美過去就是動畫《排球少年》的鐵粉，相當關注排球賽事，如今被《週刊文春》爆出與日本排球國手小川智大穩交2年，兩人分居東京與大阪，但仍穩定交往，男方比賽之餘也常飛東京相會，兩人感情堅定，甚至曾被目擊一同到韓國旅行。

木村心美上月赴關西舉辦音樂會期間，多次現身小川位於大阪的公寓，兩人共度4天3夜，甚至被直擊一同搭車出門購物、互動親密。對此，《週刊文春》詢問小川智大，他僅笑回：「私事不方便回答。」而木村心美所屬唱片公司目前則未作回應。

