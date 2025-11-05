木村拓哉愛女爆戀情！ 穩交大5歲排球國手爆同居

【緯來新聞網】木村拓哉、工藤靜香的24歲大女兒木村心美（cocomi），被日媒《週刊文春》爆出戀情，對象是日本排球國手小川智大，小倆口低調交往2年。報導中指出兩人一起在大阪甜蜜共度4天3夜，還被拍到親吻照，互動十分甜蜜，完全就是熱戀中的情侶。

木村心美爆出新戀情。（圖／翻攝自cocomi IG）

據《週刊文春》報導，心美本來就是動畫《排球少年》鐵粉，相差5歲的兩人，當初因為共同興趣認識，即使雙方各自住在東京跟大阪，談了兩年的遠距離戀愛，感情還是十分穩定。男方只要有比賽空檔就會到東京陪伴心美，心美先前到關西舉辦音樂會期間，也被目擊現身小川在大阪的公寓，甜蜜共度4天3夜，心美準備搭乘新幹線回東京時，小川到車站送別時也情不自禁的親了心美臉頰，看得出小倆口感情十分穩定。

木村心美被爆跟日本排球國手小川智大熱戀中。（圖／翻攝自小川智大 IG）

有趣的是，心美先前跟妹妹光希開直播時，姐妹倆不約而同表示：「要找一個比爸爸還帥的。」當時被網友們吐槽：「這難度太高了！」如今心美跟排球國手小川智大爆出戀情，也被網友笑虧：「比爸爸還帥的男人終於出現了。」



報導中指出，小川智大被問到是否跟心美交往，低調避談，「我一句話可能會影響很多事，真的不方便多說。」至於是否曾跟木村拓哉見過面，他也是婉拒回應。但當記者問他：「在心美心中，你是不是比木村還帥？」小川笑回：「這個我不知道， 但我們關係很好。」

木村心美曾說，未來男友要比爸爸木村拓哉還帥。（圖／翻攝自cocomi IG）

