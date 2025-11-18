木村拓哉換手機！升級iPhone 17pro 舊機掀討論…網友驚呼：跟我一樣

木村拓哉換手機拍片，粉絲意外發現他使用iPhone13，引發討論。翻攝木村拓哉YT



男神換手機就擄獲上百萬次觀看！日本巨星木村拓哉，是許多人心目中的男神代表，他近日發布新影片，記錄了他親自前往日本大型電器店 Bic Camera購買新手機的過程。木村拓哉除了把使用四年的iPhone升級為iPhone 17pro，眼尖粉絲還發現，木村拓哉的舊手機是iPhone 13，不少網友都留言尖叫：跟我一樣。

木村拓哉日前更新他個人YouTube頻道【木村さ〜〜ん！】影片，他分享了預約並前往 Bic Camera（ビックカメラ）領取新手機的過程。雖然身為頂流明星，但木村拓哉親力親為，並在服務人員解說下，了解新手機的功能，並且驚呼iPhone 17 Pro的照相功能。

被店員詢問到木村拓哉想要「退役」的舊手機時，他露出有點不好意思的表情，然後工作人員協助拿出木村拓哉使用4年的 iPhone 13。木村坦言，他對手機沒有太多欲望，因此也沒有太多需求，這4年間就一直使用同一台了，並且稱讚 iPhone 13很耐用。

因為確定要升級iPhone 17 Pro，木村拓哉會選擇超顯眼的宇宙橙嗎？但是木村拓哉看到實物後的表情略顯微妙，看來不太符合男神品味。最後，畫面一轉之後，就變成了在深墨藍色和銀色之間做選擇，不過似乎木村也不太喜歡銀色 iPhone 17 Pro機背玻璃部分的白色處理，最後秒選藍色。

影片上線短短兩天，就已吸引130萬人次觀看，許多日本網友震驚留言：「不管選哪一色，重點是誰的手在拿！」「想不到木村竟然跟我們一樣還在用13！」「帥哥連用舊機都這麼有魅力。」「買手機都能拍出電影感」、「木村拓哉是唯一能讓 Bic Camera 看起來像時尚大片的男人。」

