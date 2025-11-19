木村拓哉換iPhone 17畫面曝光！他用iPhone 13撐4年才換機 一試新功能驚呆喊：這在騙人吧！
日本國民男星木村拓哉日前在YouTube節目中紀錄自己前往家電連鎖賣場「BIC CAMERA」更換新手機的全過程，罕見曝光他已使用4年的iPhone 13。當他終於升級到最新款iPhone 17時，面對店員介紹的新功能顯得略帶緊張，坦率反應也讓觀眾感到親切又共鳴。
木村拓哉自2024年開設個人YouTube頻道《木村さ〜〜ん！（木村桑）》，以自然、不設防的風格吸引大量粉絲。本次節目中，他一開始便展示用了四年的iPhone 13，面對最新的iPhone 17充滿好奇與一絲不安，特別對相機性能提升感到興趣，試拍樣機時驚呼畫質細緻，連遠距離也清楚銳利。
在選擇手機顏色時，木村拓哉原本考慮話題性十足的「宇宙橙」，但擔心過於搶眼，最後在店員建議下選擇較為低調的藏藍色。至於舊機使用長達4年的原因，他笑說並非惜物，只是「沒有欲望去換而已」，一番話意外掀起網友熱烈回響。
現場換機過程中，木村也首次面對iPhone的新變化，包括從實體SIM卡轉為eSIM、充電孔改為Type-C等，讓他一度自嘲「感覺iPhone變了一個人」。雖然他表示對這些新設定不太熟悉，但店員說明手機具備引導功能，讓使用者可以一步步適應，讓他也漸漸放下戒心。
除了手機，他也試戴新款AirPods Pro 3耳機，體驗強化降噪功能後驚訝表示：「這在騙人吧！完全聽不到廣播聲音！」聽力上的劇烈變化讓他直呼不可思議。店員則解釋該款耳機能有效過濾環境雜音，即使在戶外也能清晰聆聽音樂。
節目尾聲，木村拓哉在櫃檯完成換機流程，還戴上橡膠手套親自檢查新機。他毫不猶豫地撕開新機貼膜的畫面，讓觀眾笑稱彷彿醫生準備開刀，展現他獨有的風格魅力。
這段影片上線後短短數日即突破百萬觀看次數，留言中網友紛紛表示驚訝：「沒想到木村拓哉用iPhone 13用了4年」、「換手機也能這麼有戲」、「果然大神連操作手機都帥」、「iPhone應該找他當代言人」。也有人指出他面對新科技的慌張與一般人無異，更顯親民與真實。
看更多 CTWANT 文章
小三數學考「1897－392」最接近選項 孩答1500被打錯！老師：是1600
台灣有事！中國50萬張赴日機票作廢 林氏璧曝當地實情：大家知道該做什麼吧
朋友變情人2／鍾瑶曾「被吳慷仁狠甩」欲哭無淚 兩個月後他被拍約會邵雨薇
其他人也在看
打開LINE都卡卡的！官方認了「1處出問題」：快點更新
通訊軟體LINE是不少台灣民眾習慣使用的APP，每天都會打開來聊天，但你有發現最近使用起來怪怪的嗎？LINE官方今（18）日公告，部分iPhone用戶在開啟支援中心時，一直無法順利顯示畫面，建議民眾更新到最新版本。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
第一次用手機是什麼型號？大票網友「點名一手機」：傳說級
你還記得自己用的第一支手機是什麼型號嗎？隨著時代變遷，人手一支智慧型手機越來越普遍，有網友也忍不住好奇「大家第一次用手機是什麼型號？」掀起大票網友討論。Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 1 天前
Cloudflare 全球死機，X、Canva、ChatGPT等服務未能使用，回報死機的 downdetector 也 down 了
互聯網基礎設施巨頭 Cloudflare 於香港時間今晚（11 月 18 日）爆發嚴重故障，導致全球大量網站與應用程式無法連線。受影響名單包括社交平台 X（前稱 Twitter）、設計工具 Canva、甚至 AI 巨頭 OpenAI 等熱門服務。這場「數碼災難」最諷刺的一幕，莫過於專門用來回報死機狀況的網站 Downdetector，竟也因為使用 Cloudflare 的服務而跟隨「陪葬」，令用戶求助無門。Yahoo Tech ・ 18 小時前
鴻海科技日／未來5年人形機器人全球出貨量狂飆14倍
人形機器人熱潮在輝達推波助瀾下快速成型，市調機構Counterpoint表示，2025年全球人形機器人出貨量只有1萬8千多台，但到了2030年，人形機器人的出貨量預估將來到25.6萬台，出貨量將比今年暴增超過14倍，相當於5年內出貨量年複合成長率（CAGR）將高達69.7％。鏡報 ・ 1 天前
Y拍二手手機鑑價：電池健康度、品相與轉售價值全攻略
在 Yahoo 拍賣平台上，二手手機的交易總是充滿了機會與風險。對於買家來說，最怕的就是花大錢買到「虛有其表」的機子，結果入手後才發現電池續航力差、外觀瑕疵多，導致未來想轉手時，手機的轉售價值（俗稱的殘值）大打折扣。Yahoo好好買 ・ 5 小時前
蘋果不只秋季出新機？ 傳明年發表會改「一年兩次」
蘋果不只秋季出新機？ 傳明年發表會改「一年兩次」EBC東森新聞 ・ 1 天前
史努比魅力注入Sandisk PHILIPS FunCube 3.0上市
為慶《花生漫畫》（Peanuts）75 週年，Sandisk 攜手全球最紅狗狗「史努比」，推出全新產品系列，其中包含限量版行動固態硬碟與 Phone Drive 雙用隨身碟。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
「普發1萬」當心+881開頭電話！防詐業者示警：詐團假冒政府、郵局
近期「普發一萬元」補助成為全民焦點，昨日（11/17）起，民眾已經可以持提款卡至全台ATM領現，11/24起將開放郵局領現。防詐業者近日觀察，詐騙集團正透過+881開頭的境外衛星系統，大量撥打假冒政府與郵局的詐騙電話；多以「補助入帳異常」、「冒用身分代領」、「郵局通知確認資料」等話術誘騙民眾提供個資，業者提醒民眾高度警覺，避免在領取補助之餘，誤入詐騙陷阱。太報 ・ 1 天前
不可能被騙？ 詐欺打造專屬攻心劇本｜鏡新聞調查報告｜#鏡新聞
打詐專家指出，綜合科技和心理戰的高端詐騙，正在增加。這種最新的「社交工程」手法，披著友善的外衣靠近，為你編寫專屬詐欺劇本。如何避免上當？或許得先放下「我不會被騙」的盲目自信。校園裡的防詐教育必須翻轉，由教師與金管會聯手開發的「詐騙實驗室」，帶領學生善用AI科技，走進詐團的話術裡，分析詐術心理學，才有機會識破詐騙。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前
「連鼎泰豐都用了⋯」台灣送餐機器人始祖禾煜，靠什麼讓饗賓、乾杯等大咖都導入機器人？
台灣送餐機器人第一推手，禾煜科技如何撬動國內餐飲業者心防，讓鼎泰豐都願意導入？數位時代 ・ 2 小時前
中國利用AI滲透 賴清德示警：避免下載有資安疑慮中國應用程式
民進黨今(19)日舉行中常會，總統、民進黨主席賴清德示警，中國藉由各種手段試圖滲透台灣社會，AI協助的數位滲透，成為重要手法之一，日前國安單位抽測中國製的生成式AI，發現普遍存在資安風險，中國極有可能透過這些AI模型，侵犯台灣民眾的個人隱私，進而發動像是駭客攻擊、認知作戰與精準監控。太報 ・ 43 分鐘前
Mac Pro 傳被蘋果「邊緣化」？外媒：Mac Pro 在 2026 年可能不會有重大更新
Apple 蘋果旗艦桌機 Mac Pro 的前景再度亮起紅燈！根據《彭博社》科技記者 Mark Gurman 最新爆料，Mac Pro 桌上型電腦的開發計劃已經三嘻行動哇 ・ 1 天前
iPhone 自製鈴聲超容易！2025 完整攻略讓你 1 分鐘做出 iPhone 來電鈴聲｜免電腦、免 GarageBand、任何聲音都可以！還有 iOS 18 手機鈴聲設定 替代方案！
【APPLEFANS 蘋果迷報導】過去想在 iPhone 上自製鈴聲，對許多使用者來說都是一段麻煩的流程：不是得接電腦、就是得用 GarageBand 繞一大圈，對新手極不友善蘋果迷 ・ 1 天前
HUAWEI Mate 80 Pro Max 爆料，搭載雙層OLED屏幕，屏幕最高標準
文章來源：Qooah.com HUAWEI Mate 80 Pro Max 有了新爆料，該手機將搭載由維信諾、京東方等廠商提供的雙層 OLED 屏幕。這種屏幕採用 Tandem OLED 技術，其結構是在傳統單層 OLED 發光單元之上再疊加一層發光層，形成雙發光單元設計。 相比傳統 OLED 屏幕，雙層 OLED 在多個方面展現出優勢：它不僅能夠提供更高的顯示亮度，還能有效降低功耗，並大幅延長屏幕的使用壽命。此外，該技術還成功解決了單層OLED中常見的漏光問題，使顯示效果更加純淨。事實上，華為在去年發佈的 Mate 70 RS 非凡大師上已經率先應用了這項技術，不過由於成本較高，目前主要配備在定位高階的旗艦機型上。 目前，HUAWEI Mate 80系列將包含四款機型：Mate 80、Mate 80 Pro、Mate 80 Pro Max 以及 Mate 80 RS 非凡大師。特別值得關注的是，此次華為首次在命名中引入「Pro Max」版本，取代了以往的「Pro+」型號。這一改變不僅是名稱上的調整，更代表著產品定位的升級，真正體現出「Max」命名的產品內涵。 OPPO Find X9Qooah ・ 13 小時前
高通公布Qualcomm Dragonwing IQ‑X嵌入式處理器 以AI PC經驗提供具出色能耗效率的AI工業級處理器
高通宣布推出Qualcomm Dragonwing IQ‑X高階工業級處理器，旨在解決當前工業處理器難以面面俱到的痛點，結合具有出色單執行緒的CPU，具備達45 AI TOPS的NCool3c ・ 1 天前
東北季風影響！ 北東雲量多、山區局部飄雨｜#鏡新聞
更多天氣資訊，把時間交給倍滋。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 小時前
Google搜尋大進化！AI模式導入「生成式UI」：不用Vibe Coding，也能一鍵生成遊戲、工具、教材
Google Research 宣布在AI模式中推出「生成式UI」，讓模型不僅生成內容，還能「即時設計與編碼」完整的互動體驗。數位時代 ・ 4 小時前
蘋果用戶注意！LINE官方示警1功能卡了 解決方法曝光
蘋果用戶的LINE近日傳出災情，在手機APP上，可能會出現開啟支援中心後，難以退出，或是退出畫面持續讀取中，無法顯示自己前往頁面的情況。對此，LINE官方也公布處理辦法，用戶將iOS版LINE應用程式升級到15.18.0版，即可解決。中時新聞網 ・ 8 小時前
Cloudflare系統崩潰 普發1萬網站.FB.IG也斷線
台北市 / 綜合報導 昨(18)日晚間，包括普發1萬及FB、IG等社群網站都出現當機狀況，原來是網路服務公司Cloudflare有一個自動生成的設定檔異常增大，才會導致系統崩潰。但因全球五分之一的網站都仰賴它的服務，才會造成全球災難。 想看看普發一萬的網頁，卻怎麼點也點不進去，從社群平台X到臉書IG，都冒出網路服務錯誤的訊息，甚至是CHATGPT也完全打不開，全球各大網站輪流癱瘓，原來是雲端服務公司，Cloudflare資料庫出包。官方發聲明表示，有一個用於管理潛在威脅，自動生成的設定檔，檔案異常增大導致系統崩潰，才會釀成許多網站停擺，同時也強調沒有證據顯示，這與網路攻擊惡意活動有關，不過看在專家眼中，這樣當機災情並不常見。資安專家劉彥伯說：「2020年的時候有發生過，基本上(這次)滿嚴重的，因為目前事實上全世界大概，可能有上萬家，比較大型的網站，都是用這個Cloudflare的，CDN(內容傳遞網路)服務。」事實上Cloudflare提供的服務之一，就是「內容傳遞網路」的工作，像是X平台臉書這些大型網站，使用者若想要連接得更順暢，就得靠著Cloudflare，把網站內容快取，並分發到離使用者更近的伺服器，如此一來能減少延遲加快載入速度，但相反地若沒有Cloudflare，網站很容易無法存取載入失敗。資安專家劉彥伯說：「Cloudflare它提供的服務，就很像是我在你家附近，設很多的分店，但是如果當這些分店，突然間都不能用，都關起來了，你要買這些東西，你要回到便利商店總公司去買，所以就會塞爆那個總公司。」更何況Cloudflare基礎網路服務，覆蓋大約全球五分之一的網站，影響層面相當廣泛，只要單一環節失效，就會有大量服務連帶受影響，業者緊急道歉並修復，希望類似災情別重演。 原始連結華視影音 ・ 2 小時前
民進黨將上資安課 賴清德：中國極可能透過AI模型危害台灣安全
[Newtalk新聞] 總統暨民進黨主席賴清德今（19）日表示，中國極有可能透過AI模型，侵犯台灣民眾的個人隱私，進而發動像是駭客攻擊、認知作戰與精準監控，來危害台灣的民主社會和國家安全。他也說，接下來兩週黨部舉辦的資安課程，希望全體同仁都能夠撥空參加，了解新型態的資訊技術發展，以及可能的資安風險。 民進黨今下午召開中常會，賴清德表示，近年來人工智慧科技快速崛起，已經是全球先進國家發展的重點，尤其是生成式AI語言模型的發展，應用範圍更為廣泛，為人類生活帶來更便捷、更快速的發展；同時，也帶來威脅跟挑戰。 賴清德指出，台灣不僅身處第一島鏈的關鍵防線，也是全球資安風險的最前線，中國藉由各種手段試圖滲透台灣社會，AI協助的數位滲透，更成為其重要手法之一。 賴清德表示，國安單位日前抽測中國製的生成式AI，發現普遍存在強迫同意不合理隱私條款、過度蒐集個資、逾越使用權限等資安風險，以及資訊扭曲等問題。他說，中國極有可能透過這些AI模型，侵犯台灣民眾的個人隱私，進而發動像是駭客攻擊、認知作戰與精準監控，來危害台灣的民主社會和國家安全。 賴清德表示，「資安即國安」，政府會持續強化關鍵基礎設施，包含水電、新頭殼 ・ 49 分鐘前