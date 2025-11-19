CTWANT

木村拓哉換iPhone 17畫面曝光！他用iPhone 13撐4年才換機 一試新功能驚呆喊：這在騙人吧！

周刊王CTWANT |甘仲豪
木村拓哉在YouTube節目中展示使用多年的iPhone 13，準備升級新機。（圖／翻攝自木村拓哉YouTube）
木村拓哉在YouTube節目中展示使用多年的iPhone 13，準備升級新機。（圖／翻攝自木村拓哉YouTube）

日本國民男星木村拓哉日前在YouTube節目中紀錄自己前往家電連鎖賣場「BIC CAMERA」更換新手機的全過程，罕見曝光他已使用4年的iPhone 13。當他終於升級到最新款iPhone 17時，面對店員介紹的新功能顯得略帶緊張，坦率反應也讓觀眾感到親切又共鳴。

木村拓哉自2024年開設個人YouTube頻道《木村さ〜〜ん！（木村桑）》，以自然、不設防的風格吸引大量粉絲。本次節目中，他一開始便展示用了四年的iPhone 13，面對最新的iPhone 17充滿好奇與一絲不安，特別對相機性能提升感到興趣，試拍樣機時驚呼畫質細緻，連遠距離也清楚銳利。

木村拓哉在節目中展示已使用4年的iPhone 13。（圖／翻攝自木村拓哉YouTube）
木村拓哉在節目中展示已使用4年的iPhone 13。（圖／翻攝自木村拓哉YouTube）

在選擇手機顏色時，木村拓哉原本考慮話題性十足的「宇宙橙」，但擔心過於搶眼，最後在店員建議下選擇較為低調的藏藍色。至於舊機使用長達4年的原因，他笑說並非惜物，只是「沒有欲望去換而已」，一番話意外掀起網友熱烈回響。

現場換機過程中，木村也首次面對iPhone的新變化，包括從實體SIM卡轉為eSIM、充電孔改為Type-C等，讓他一度自嘲「感覺iPhone變了一個人」。雖然他表示對這些新設定不太熟悉，但店員說明手機具備引導功能，讓使用者可以一步步適應，讓他也漸漸放下戒心。

面對iPhone 17的全新功能，木村拓哉顯得略帶緊張，頻頻向店員詢問操作方式。（圖／翻攝自木村拓哉YouTube）
面對iPhone 17的全新功能，木村拓哉顯得略帶緊張，頻頻向店員詢問操作方式。（圖／翻攝自木村拓哉YouTube）

除了手機，他也試戴新款AirPods Pro 3耳機，體驗強化降噪功能後驚訝表示：「這在騙人吧！完全聽不到廣播聲音！」聽力上的劇烈變化讓他直呼不可思議。店員則解釋該款耳機能有效過濾環境雜音，即使在戶外也能清晰聆聽音樂。

木村拓哉在節目中展示已使用4年的iPhone 13，稱只是「沒慾望換手機」。（圖／翻攝自木村拓哉YouTube）
木村拓哉在節目中展示已使用4年的iPhone 13，稱只是「沒慾望換手機」。（圖／翻攝自木村拓哉YouTube）

節目尾聲，木村拓哉在櫃檯完成換機流程，還戴上橡膠手套親自檢查新機。他毫不猶豫地撕開新機貼膜的畫面，讓觀眾笑稱彷彿醫生準備開刀，展現他獨有的風格魅力。

木村拓哉體驗AirPods Pro 3的降噪功能後驚呼「這在騙人吧！」反應真實可愛。（圖／翻攝自木村拓哉YouTube）
木村拓哉體驗AirPods Pro 3的降噪功能後驚呼「這在騙人吧！」反應真實可愛。（圖／翻攝自木村拓哉YouTube）

這段影片上線後短短數日即突破百萬觀看次數，留言中網友紛紛表示驚訝：「沒想到木村拓哉用iPhone 13用了4年」、「換手機也能這麼有戲」、「果然大神連操作手機都帥」、「iPhone應該找他當代言人」。也有人指出他面對新科技的慌張與一般人無異，更顯親民與真實。

