木村拓哉搭機巧遇高市早苗驚呆

木村拓哉在廣播節目分享在飛機上偶遇日相高市早苗的趣事。 （翻攝自IG）

本報綜合外電報導

日本演員木村拓哉日前在廣播節目《木村拓哉Flow》中分享在飛往能登的班機上，偶遇日本首相高市早苗的趣事。高市竟然對他說，「您的第一本寫真集是我的寶物」，讓木村30年前的寫真集成為網路熱門話題。

木村在節目中分享，他為了拍攝富士電視台元旦特別節目出外景的情景。「那天早上在羽田機場準備搭乘前往能登的飛機，現場到處都是保安特警。我和明石家秋刀魚一起提早登機，接著高市就登機了」。

木村表示，他正準備默默目送高市，結果對方突然停下腳步。隨後有人對他說：「不好意思，首相說想向您打聲招呼，請問現在方便嗎？」沒想到高市真的折返回來，對明石家秋刀魚說了聲「辛苦了」。高市一看到木村的臉瞬間倒吸一口氣，接著回到自己的座位坐下。

在下飛機時，高市又在他們身旁停下腳步，突然轉頭看向他說，「您最早的那本寫真集是我的寶物」，說完就下了飛機。

高市所說的「最早那本寫真集」應該是30年前木村於1996年由攝影師橫須賀功光拍攝的個人寫真集《木村拓哉》。當時才20出頭的木村拓哉憑藉《長假》、《協奏曲》等電視劇人氣飆升，留著半長髮造型。