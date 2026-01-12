木村拓哉搭機巧遇高市早苗！首相驚吐「1句話」驚呆天王

娛樂中心／許智超報導

日本天王、「永遠男神」木村拓哉11在廣播中提到，他今年一開始和藝人明石家秋刀魚前往能登半島出外景時，竟在飛機上巧遇首相高市早苗，對方不僅特地過來和兩人打招呼，還透露木村拓哉的第一本寫真集是自己人生的寶物，讓木村拓哉感到非常驚訝。

根據《體育日本報》報導，木村拓哉在11日播出的廣播節目中表示，他之前為了錄製1月1日的特別節目搭機前往能登半島，不過從抵達羽田機場開始，就感覺到氣氛不太對勁，而且還看到許多安保人員，猜測應該是有特別的人物出現。

木村拓哉說，他和明石家秋刀魚登機後，看到稍早的安保人員上機，接著出現竟然是首相高市早苗，隨後有人走到自己身邊說，「首相想跟您打聲招呼，請問現在方便嗎？」由於木村拓哉當時戴著口罩、坐在走道側，且同行的明石家秋刀魚也是演藝圈前輩，因此認為對方是在詢問明石家秋刀魚的意見，「沒想到，之後首相真的來了」。

高市早苗透露，木村拓哉的第一本寫真集是自己人生的寶物。（圖／翻攝自X平台 @kantei）

高市早苗很親切說，她和明石家秋刀魚都出身自奈良，而看到首相的木村拓哉急忙拉下口罩致意，沒想到高市說道，「是木村拓哉啊！這就像一場夢！」然後結束問候，並回到自己的座位上。

不過，最令木村拓哉印象最深刻的是，準備下機的時候，高市早苗經過他們兩人時刻意停下腳步，說了聲「我先走了，你們辛苦了」，隨即又回頭對著木村說，「（你）第一本寫真集，是我珍藏的寶物」，讓天王十分感動又驚訝。

