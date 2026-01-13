木村拓哉搭機巧遇高市早苗 首相一句話讓天王超感動

木村拓哉、高市早苗。太報資料照、美聯社



日本天王木村拓哉近日於廣播節目中，主動分享了一段極具戲劇性的親身經歷，透露去年和綜藝大前輩明石家秋刀魚一起搭乘飛機，要到能登半島拍攝特別節目時，竟在飛機上意外和現任首相高市早苗不期而遇，對方甚至主動上前寒暄，還透露曾購買木村的寫真集珍藏，讓木村拓哉受寵若驚，直呼「那真的是一場非常有趣的飛行」。

綜合日媒報導，木村拓哉11日在自己主持的廣播節目中分享該次搭乘經歷，當天剛抵達羽田機場時，就發現四周氣氛異常嚴肅，後來他和秋刀魚被安排先行入座後，正在好奇是否會在飛機上見到特殊人物時，就看到首相高市早苗登上飛機。

木村拓哉接著分享，飛航過程中突然有名隨扈走過來，禮貌詢問「首相希望能親自致意，不知道是否方便？」由於當時他戴著口罩遮住臉，加上身旁的明石家秋刀魚也是名氣非常大的演藝圈前輩，因此一開始還誤以為對方的問候對象是秋刀魚。

不久後高市早苗走到2人身旁，還親切提及她和秋刀魚都是奈良出身，木村拓哉也拉下口罩和高市早苗致意。沒想到高市早苗瞬間露出驚喜表情，直呼「是木村拓哉啊，這簡直像是一場夢」。後來高市早苗便結束問候，回到自己座位上。

木村拓哉接著分享，最讓他受寵若驚的是，在他們準備下飛機過程中，高市早苗經過他們身旁時，特別停下腳步對他們說「我先走了，兩位辛苦了」，隨即又回頭對著木村拓哉說「你出的第一本寫真集，至今是我珍藏的寶物」，讓他驚訝之餘也非常感動。

木村拓哉補充，當時那架飛機上除了高市早苗、秋刀魚前輩外，前往參與「能登復興支援野球教室」的洛杉磯道奇隊球星佐佐木朗希也在飛機上，興奮表示「那真的是一次非常有趣的飛行經驗」。

