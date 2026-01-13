木村拓哉曝搭機巧遇 高市早苗秒變迷妹告白

高市早苗告白木村拓哉。（翻攝網路）

日本男星木村拓哉近日在廣播節目《木村拓哉 Flow》分享一段「機上巧遇」。他回憶，先前為節目與明石家秋刀魚前往能登半島出外景，從羽田機場報到時就覺得氣氛不太對，現場出現大量維安人員，讓他直覺「應該有重要人物」。

木村拓哉透露，他與秋刀魚先登機後，看到維安人員陸續上機，接著出現的人竟是首相高市早苗。當時有人前來詢問「首相想跟你打聲招呼，現在方便嗎？」木村拓哉一度以為對方是在問坐窗邊的秋刀魚，沒想到高市早苗本人隨後走近，先向秋刀魚致意，並提到兩人都出身奈良。 當時戴著口罩的木村拓哉，趕緊拉下面罩向首相問候，沒想到高市早苗一看到他便直呼「是木村拓哉啊！這就像一場夢！」隨後返回座位。

明石家秋刀魚上過木村拓哉的廣播節目，兩人私交甚篤。（翻攝網路）

更讓木村拓哉驚訝的是，下機時高市早苗經過兩人還特地停下，先說了「我先走了、你們辛苦了」之類的話，接著又回頭補一句告白：「你第一本寫真集，是我珍藏的寶物。」自己當場愣住，也讓高市早苗的粉絲身分曝光。

