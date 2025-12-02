木村拓哉爆「戴人皮回春」！脖子1部位露餡嚇壞網

娛樂中心／綜合報導



近年來中國「換心臟回春」的陰謀論瘋傳，像是62歲中國武打巨星李連杰，就被傳疑似接受了已故少林武僧「秋風」的心臟移植；港星洪金寶則是被謠傳「注射年輕人血液」讓他終於不用再坐輪椅。而在近日，日本天王木村拓哉也陷入「回春爭議」，被網友抓包疑似配戴「人皮頭套」，畫面曝光後，引發熱烈討論。





李連杰（左）、洪金寶（右）陷入回春爭議。（圖／翻攝「李連杰」、「洪金寶」抖音）





近日有網友在Threads發文，質疑木村拓哉疑似戴「人皮頭套」，並曬出照片表示「他也已經不是本人」，只見照片中的木村拓哉躺在沙發上，但脖子區域卻詭異的出現「一節不自然的膚色」，圖片中更是寫下「不出所料，無論誰看，這都是橡膠」，甚至寫下「看來他不想再隱瞞了」。

有網友質疑木村拓哉疑似戴「人皮頭套」引發討論。（圖／翻攝自 Threads）





畫面曝光後，立刻吸引超過3700人朝聖，驚喊「連接脖子的地方皮似乎是斷了，所以是冒牌貨！」、「恐怖」、「比起來溢出來的肉，我更願意相信陰謀論」。不過，大多網友們都持懷疑態度，表示「那不就頸紋嗎…」、「我脖子也有一條，我有時都懷疑我不是本人」、「有沒有可能是拉皮後的鬆鬆皮」、「那只是溢出的鬆弛脖子皮肉」、「有時候衣服會擠到，就會有這樣的皮，很正常」。

木村拓哉也陷入戴假皮爭議。（圖／翻攝自木村拓哉IG）





事實上，除了木村拓哉外，最多人討論的就屬李連杰了，過去他因病體弱，走路還需要人攙扶，如今卻恢復得相當良好，不僅臉色紅潤，整個人充滿活力，氣色與步態都與以往大相逕庭。這些「反差」讓網路上流傳，他疑似接受了已故少林武僧「秋風」的心臟移植，但他後來拍攝影片，強調自己胸口沒有手術痕跡，卻遭質疑手臂疑似有「穿假皮痕跡」。

即便各種謠言頻傳，大多網友們則持懷疑態度。（圖／翻攝自 Threads）





不過，雖然各種謠言頻傳，但多半都源自社群爆料與討論區推測，目前仍欠缺實質證據，且部分內容恐為誇大甚至謠言，也有部分網友完全不相信上述陰謀論，認為這些藝人狀態變好，單純只是調養得宜或形象管理、醫美成果，提醒網友要保持判斷、避免被未經證實的說法牽著鼻子走。





原文出處：木村拓哉爆「戴人皮回春」步上李連杰後塵！脖子「1部位」露餡嚇壞網：冒牌貨

