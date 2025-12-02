木村拓哉突變臉惹議！粉絲狂猜「代言中國惹禍」 人皮頭套傳言越燒越猛
記者林宜君／台北報導
日本知名男星木村拓哉近期因代言中國品牌，疑似「戴人皮頭套」出現，事件再度成為社群焦點，引發網友熱議與討論，甚至有人聯想政治因素介入。木村拓哉之前於京澀谷公開他為中國品牌「華為」（HUAWEI）拍攝的代言廣告，引起輿論關注。日媒指出，木村此舉可能對女兒木村光希（Kōki）的星途造成影響。廣告界人士認為，木村方面似乎低估了接下「華為」代言的政治與商業風險，尤其在全球對中共及其科技巨頭避之唯恐不及的背景下，接下代言被視為「過於天真」。
此外，有業內人士指出，木村可能因高額代言費而忽略潛在政治風險，也可能成為中共利用的工具。近來網路上更瘋傳木村疑似戴「人皮頭套」現身活動，引發網友熱烈討論。粉絲觀察到，木村在螢幕前的形象與先前實際出席活動的模樣略有不同，猜測是否與代言中國品牌或其他政治因素有關。雖然「戴人皮頭套」一事尚無官方證實，但仍引起大量討論，不少網友擔心木村是否因代言或其他事件而受到影響。整體而言，木村拓哉近期的行程與曝光度已成為網路與媒體關注的焦點，尤其在台灣、日本社群中，引發粉絲及媒體熱議。
