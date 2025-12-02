木村拓哉被疑「戴人皮頭套」？代言華為後外貌惹議 粉絲：和以前長得不一樣
日本天王級男星木村拓哉近日因代言中國品牌再度成為話題焦點，不僅被外界認為可能面臨政治與商業風險，網路上更瘋傳木村在公開場合疑似「戴人皮頭套」亮相，引發大量討論。雖然此說法尚未獲任何官方證實，但相關揣測與流言已在台灣、日本社群迅速擴散。
外型「不太一樣」？網路瘋傳「人皮頭套」說法
木村拓哉近期出席活動的照片與影片在網路上遭比對後，不少網友留言表示，他在螢幕中的狀態似乎與以往不同，紛紛揣測「是否戴上特殊頭套」。
這類聲稱木村疑似「戴人皮頭套」的說法尚未獲得任何官方單位、經紀公司或本人回應，但仍在社群平台迅速發酵。
拍華為廣告引熱議 日媒憂恐牽動木村光希星途發展
木村拓哉近日在京澀谷公開他為中國科技品牌「華為」（HUAWEI）拍攝的新廣告，消息曝光後立刻引發輿論關注。
日媒分析認為，在全球對中國科技企業審慎以待的氛圍下，這項代言恐讓木村拓哉及其女兒木村光希（Kōki）未來的國際發展埋下變數。
廣告界人士指出，木村團隊可能低估了此代言的跨國政治風險，並表示：「在目前敏感的國際情勢下，任何與中國科技巨頭合作的動作，都可能被放大解讀。」
政治疑慮？木村拓哉代言華為會帶來哪些風險？
部分產業人士認為，木村拓哉可能因高額代言費而忽略潛在的政治敏感度，也有人憂心他可能被利用作為對外形象工具。
然而，目前並無具體證據顯示此代言與政治操作有直接關聯。有粉絲擔心，近期的傳聞與代言風波可能對木村的健康、工作安排或後續曝光造成影響。
