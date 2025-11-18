木村拓哉買新iPhone17直擊！舊手機登熱搜 粉絲驚訝：竟然跟我一樣

娛樂中心／綜合報導

日劇天王木村拓哉出道逾三十年，「國民天王」近日於個人 YouTube 節目《木村さ〜〜ん！》中上傳新影片，親自前往電器店購買新手機，全程記錄他購買iPhone 17 Pro MAX從取貨到試用的過程。影片曝光後，粉絲不僅驚訝他親力親為，尤其是他使用的舊機掀起熱烈討論。

木村拓哉很訝異i17鏡頭效果（圖／翻攝自《木村さ〜〜ん！》YouTube）

畫面中，木村拓哉一身低調打扮現身電器店，與店員互動自然親切，完全沒有巨星架子。他笑說，由於舊手機電池續航明顯下降，才決定換新機。沒想到有網友放大畫面發現，他手上那支紅色 iPhone 13 (Product RED) 已使用多年，「居然不是最新款」的事實讓網友震驚留言：「想不到木村竟然跟我們一樣還在用13！」、「帥哥連用舊機都這麼有魅力。」

木村拓哉應店員詢問，不好意思秀出自己的舊手機。（圖／翻攝自《木村さ〜〜ん！》YouTube）

木村也坦言，自己對3C產品並不熱衷：「我不是那種會追新機型的人，只要能拍照、聯絡就夠用了。」他笑說，這支手機陪了他四年，「真的很耐用，也有很多回憶。」影片後半段，他在店員協助下試用 iPhone 17 Pro的拍攝功能，對超高畫質的 4800 萬畫素鏡頭驚呼連連：「太厲害了吧！連牆壁紋路都清清楚楚。」

當店員介紹微距模式時，他甚至湊近鏡頭仔細研究，宛如第一次摸到高科技的孩子。進入顏色挑選階段，木村在銀色與深藍色間猶豫不決，最後決定入手低調的深藍款。他笑著說：「這個顏色很有安定感，也比較成熟。」粉絲則笑回：「不管哪一色，重點是那隻手在拿！」

影片上線不到一天便登上日本熱門影片榜，不少網友盛讚：「連買手機都能拍出電影感」、「木村拓哉是唯一能讓 Bic Camera 看起來像時尚大片的男人。」這場「新舊手機更換事件」，也再次證明木村拓哉對於私生活的平凡日常感。

