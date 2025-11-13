木村拓哉迎53歲生日 昔「裸上身秀腹肌」畫面曝光！

娛樂中心／江姿儀報導



日本天王級巨星木村拓哉與工藤靜香結婚25年，育有2愛女「木村心美（Cocomi）」、「木村光希（Kōki）」。今（13日）木村拓哉迎來53歲生日，2女兒皆在個人社群曬照送上祝福，分享幸福甜蜜的家庭合照。超高顏值的一家四口合照，小女兒木村光希曬出兒時舊照，意外曝光帥爸的「六塊腹肌」，吸引40多萬人圍觀。





木村拓哉今53歲生日，大女兒木村心美（右圖下）曬出過往全家福照慶祝。（圖／翻攝自IG＠takuya.kimura_tak、IG＠cocomi_553_official）

木村拓哉今（13日）53歲生日，2愛女深夜準時發文幫父親慶生，大女兒木村心美曬出過往全家福照，不忘告白父親「（爸）53歲了，依然很酷」。照片中沙發上的木村拓哉被老婆、愛女甜蜜依偎在一起，一家四口都露出燦爛笑容，幸福滿溢出畫面。小女兒木村光希則不輸姊姊，一口氣連發五張爸爸帥照，寫下「Happy birthday to the best dad in the world」。

小女兒木村光希曝光帥爸木村拓哉的腹肌照，結實的「六塊腹肌」令粉絲瘋狂。（圖／翻攝自IG＠koki）

木村光希不僅PO出近期爸爸時髦華麗的帥照，還有拍戲時染成白髮的畫面，甚至曬出兒時海邊戲水的舊照。雖然照片畫質不清晰，但仍可見手牽愛女的木村拓哉只穿桃粉色海灘褲，秀出上半身精壯線條，小麥色的肌膚與結實的「六塊腹肌」令粉絲瘋狂。照片曝光，不到一天，2篇貼文就雙雙飆破40萬人按讚。

















