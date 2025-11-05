木村拓哉長女戀愛了！車站吻別排球選手被拍…已低調交往2年

木村心美（右圖）被爆料已與排球選手小川智大低調交往2年。翻攝IG@cocomi_553_official 、翻攝X@banzai_sekai

日劇天王木村拓哉的長女木村心美（Cocomi）戀愛了！24歲的她，今（5日）被《週刊文春》刊出與大5歲的排球選手小川智大共處4天3夜，還被拍到小川送木村心美回東京在車站的送別之吻，據悉兩人已低調談了2年的地下戀情。

《排球少年！！》鐵粉愛上排球選手

木村心美是長笛演奏家。翻攝IG@cocomi_553_official

據《週刊文春》報導指出，木村心美10月中旬在關西舉辦個人第4次的獨奏會後，就住進小川智大的公寓，兩人雖分處東京、大阪談著遠距離戀情，仍會抽空約會，去年4月更曾到韓國旅行，由於木村心美是人氣動漫《排球少年！！》的粉絲，現實生活也愛上排球選手。

兩人的戀情被《週刊文春》直擊約會而曝光。翻攝X@shukan_bunshun

報導指出，小川智大十分保護這段戀情，面對日媒追問是否和木村心美交往？他謹慎地說：「私人問題不便回答，因為我說的每一句話可能都會影響很多事情，所以無法詳細說明，真的很抱歉。」記者還追問：「在她心裡，你是否比木村拓哉還帥？」讓小川忍不住笑出來，「我不太清楚，但我們關係很好。」被誇讚十分有禮貌。

木村心美有位天王老爸

木村心美（右）有位天王老爸木村拓哉。翻攝IG@cocomi_553_official

木村心美是木村拓哉與工藤靜香的大女兒，除了是長笛演奏家，也深受精品愛戴，是時尚寵兒；29歲的小川智大曾被譽為世界最佳自由球員，曾連續兩年在國家聯賽（VNL）摘下一銀一銅，帶領明治大學時隔四年再次站上全日本大學排球聯賽頒獎台，戰績輝煌。



