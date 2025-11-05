木村拓哉長女爆熱戀！曾喊「要找比爸爸還帥的」 男方身分超大咖

木村拓哉大女兒心美和排球選手小川智大傳出熱戀。翻攝自IG



木村拓哉與工藤靜香的24歲長女木村心美（Cocomi）傳出死會！日本媒體拍到她與日本男子排球代表隊球星小川智大（Ogawa Tomohiro）熱戀中，兩人曾不僅共度四天三夜，更在新大阪車站深情擁別，小川在她上車前輕吻臉頰，畫面相當甜蜜。

《週刊文春》報導指出，木村心美10月中旬前往大阪舉辦個人長笛音樂會後，就住在小川的公寓裡，兩人相處4天3夜。週刊記者跟拍到兩人同遊街頭、採買日用品，在車站分別時相互依依不捨，小川還輕吻她的左臉。

知情人士透露，兩人因朋友介紹認識，這段遠距離戀情已維持約2年，她定居東京，而小川則長期效力於大阪的三得利太陽鳥隊。熟悉心美的粉絲多半都知道，她很喜歡知名日漫《排球少年！！》，也經常現身球場為日本國家隊加油，沒想到現實生活也傳出和「排球少年」在一起。

對於被問戀情，小川智大多數僅表示「私人問題不方便回答」，但當記者打趣問道：「在她心中，你是不是比木村拓哉還帥？」他笑著回應：「我不太清楚，但我們關係很好。」態度禮貌得體，贏得日網盛讚。

小川智大現年29歲，曾連兩年在世界排球聯賽（VNL）奪下銀牌與銅牌，更被譽為「世界最佳自由球員」。事實上，木村心美過去曾和妹妹光希（Kōki）在直播中分享理想型，笑稱：「我們約好要找一個比爸爸還帥的！」當時還引發網友熱議「這難度太高了！」十分逗趣。

