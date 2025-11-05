木村拓哉長女Cocomi熱戀日本排球國手 舉止親密如新婚夫妻

木村拓哉大女兒Cocomi木村心美與排球國手小川智大傳已戀愛兩年。（翻攝Cocomi、小川智大 IG）

日本《週刊文春》爆出木村拓哉與工藤靜香的長女Cocomi，與日本男子排球代表小川智大熱戀已達兩年。報導指出，Cocomi上個月(10月）在關西舉行音樂會期間，多次被拍到出入小川位於大阪的公寓，兩人一起出門購物，舉止親密如新婚夫妻。小川身為日本國家隊的主力自由球員，雖奔波各地比賽，仍抽空相聚，顯見感情穩定。

據悉，相差5歲的兩人因共同興趣結緣。Cocomi不僅是古典音樂家，私下更是排球迷與動畫《排球少年!!》的忠實粉絲，透過朋友介紹認識小川後，因性格契合而迅速熟絡。儘管身處不同城市，他們仍維持遠距離戀情，去年還被目擊一同前往韓國旅行。10月16日，Cocomi結束關西行程準備返京時，小川特地前往新大阪車站送別，甚至被拍到輕吻她的臉頰，畫面相當甜蜜。

日媒《週刊文春》拍到Cocomi與小川智大約會。（翻攝週刊文春X）

事實上，Cocomi與小川智大的緋聞早在2023年就已在網路流傳。當時有網友發現兩人疑似在社群貼文中出現相同場景，卻因缺乏實據而僅止於傳聞。直到《週刊文春》公開兩人多次被拍到共處的照片與細節，這段「傳了兩年」的戀情才首次被主流媒體揭露。

小川智大與前陣子傳出劈腿AV女優河北彩伽的高橋藍（左），都是日本排球國手。（網路圖片）

面對記者追問，小川並未否認戀情，只低調回應「私人部分不方便談」，被問到是否與Cocomi認真交往時，他坦言「我一句話可能會影響很多事，真的不方便多說」，但仍笑著表示「我們關係很好」。至於是否見過木村拓哉本人，他則婉拒回答。而Cocomi所屬唱片公司求證，尚未獲得回覆。

Cocomi曾與女排選手石川真佑開心自拍，日本網友猜測可能是共同朋友。（翻攝Cocomi IG）

