木村拓哉飛機上巧遇高市早苗 首相秒變小粉絲：像夢一樣

永遠的日劇男神木村拓哉日前在自己的廣播節目中談到一段令他印象深刻的巧遇。原來今年元旦他到能登出外景時，竟然在飛機上碰到了當時也要去能登視察的首相高市早苗，兩人在機上有了簡短的互動，木村還透露高市早苗下機前對他說了一句話，讓他超級驚訝。

木村拓哉回憶在飛機上巧遇日本首相高市早苗的趣事。（圖／翻攝自IG@takuya.kimura_tak）

木村拓哉11日在廣播節目「木村拓哉 Flow」中聊到他巧遇首相高市早苗的趣談。他回憶元旦時為了拍攝富士電視台的新年特別節目，與主持人明石家秋刀魚一同搭機前往能登，結果機上看到很多隨扈人員，他心想「啊，應該是有重要人物」，沒想到下一秒看到的就是日本首相高市早苗。

廣告 廣告

木村說，當時他戴著口罩，但高市經過他和明石家秋刀魚的座位時停頓了一下，隨後就有人來問他們：「首相想跟您打個招呼，不知道方便嗎？」

於是兩人便和高市早苗簡短對談，高市還向他表示她和明石家秋刀魚都是奈良出身，木村隨即出於禮貌拉下口罩回應，高市早苗驚呼：「原來是木村拓哉，我好像在做夢一樣！」

高市早苗見到木村拓哉秒變小粉絲。（圖／路透）

而當飛機抵達後，高市早苗先行下機，在經過他們時又停頓了一下，木村以為她只是要再打個招呼，沒想到高市早苗居然跟他說：「你的第一本寫真集是我的寶物哦！」讓大神也忍不住驚呼：「真的假的啦！」

木村最後還補充說，其實他後來才知道，原來當時的那個航班上，目前效力於美國道奇隊的「令和怪物」佐佐木朗希也在，他是要到能登參加一個重建支援能登的棒球活動，讓木村不禁感嘆那真是一架超有份量的班機。

延伸閱讀

反補貼爭端軟著陸！陸歐電動車關稅達協議 出口商須提最低價格

關稅政策案即將宣判 川普再警告：若裁定違法美國將完蛋

川普：立即生效！對與伊朗往來國家課徵25%關稅