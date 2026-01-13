木村搭機巧遇高市首相！驚見她「珍藏自己的寫真集」

高市（左圖）一秒變成小粉絲，直呼能見到木村（右圖）好像一場夢。（資料照／美聯社、IG@takuya.kimura_tak）





永遠的日劇男神木村拓哉，自爆一段讓他印象深刻的巧遇。元旦他到外地出外景時，剛好跟首相高市早苗搭同一架班機，高市一秒變成小粉絲，直呼能見到木村好像一場夢，還自爆擁有他的寫真集，讓天王受寵若驚。

電影型男主廚三星夢《巴黎篇》:「我們開始吧。」

電影中大秀法文，日本巨星木村拓哉飾演天才主廚，熟男魅力完全感覺不出來，今年已經53歲。

木村拓哉vs.日本女高中生：「你們根本沒在聽我講話吧，（這樣我不洗手了啦），那我不去洗不行了呢。」

就連女高中生仍為木村著迷不已，但當巨星遇上日本首相會是什麼模樣，木村最近在廣播節目中，揭露這段機上巧遇。

藝人明石家秋刀魚vs.木村拓哉：「大家新年好新年好。」

當時他與高市碰巧搭同一架班機，高市與木村身旁的藝人秋刀魚打招呼，但正當木村拉下口罩，堂堂首相看到木村大神也忍不住驚呼，直呼這場巧遇就像是一場夢，還當場告白，說木村的第一本寫真集是她珍藏的寶物。

日本新任首相高市早苗（2003年）：「六甲山風颯爽吹拂。」

大家都知道高市有副好歌喉，是阪神虎球迷，還曾擔任重金屬樂團鼓手，沒想到她與木村的巧遇，讓小粉絲身分曝光，也讓木村真的受寵若驚。

朝日電視主播：「高市首相上任後，首度回到家鄉奈良，將於13日在當地，與南韓總統李在明進行首腦會談。」

高市令人意外的還有外交手腕，她不在東京官邸而是破格返鄉外交，選擇在奈良接待李在明，目的為了展現日韓關係溫暖新頁，也盼藉此鞏固她在地方的政治聲望。



