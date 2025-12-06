木柵國小120歲 校友植樹傳承

台北市長蔣萬安、教育局長湯志民及地方仕紳、歷任校長、家長會與校友回娘家同慶，進行象徵薪火相傳的「木柵小森林」植樹儀式與切蛋糕慶生。(記者王誌成攝)

記者王誌成∕台北報導

台北市文山區木柵國民小學創立於民國前六年，迄今已走過一百二十載，是文山地區匯聚歷史與人文底蘊的最早學府，於六日舉辦《木柵慶週年 歡喜呷百二～一百二十週年校慶暨體育表演大會》。邀請台北市長蔣萬安、教育局長湯志民及地方仕紳、歷任校長、家長會與校友回娘家同慶，現場並進行象徵薪火相傳的「木柵小森林」植樹儀式與切蛋糕慶生。

木柵國小自創校以來，今年適逢一百二十週年校慶，學校展開一系列慶祝活動：從甄選主題標語和吉祥物、辦理「茶鄉伴書香」書展、到結合美麗大操場與健康議題的「木柵跑跑人 環島大挑戰」活動、以及「百廿木柵‧蓮霧傳情」校友植樹傳承，都是校慶最具意義的暖身。

此外，木柵國小學校自設廚房，讓學生擁有「均衡營養、滋味無窮」的食農與食安教育；近年也積極辦理國際交流與國際筆友，讓學生在多元語文、國際視野、品格實踐與健康生活四個面向都能均衡成長，真正做到一校多元、適性發展。

蔣萬安表示，木柵國小文武雙全，在田徑、網球、游泳等領域表現亮眼，為了提供學童更舒適的學習環境，市府已投入三千八百萬對學校相關設施包括操場、游泳池及網球場進行整修，進一步提升學生的遊憩空間。文山區第二特色運動中心、貓空人行跨越吊橋以及力行國小的活動中心皆在進行中，將為文山區的民眾帶來更多便利。