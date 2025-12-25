木棉花操盤 《鬼滅之刃》 創長線奇蹟

《鬼滅之刃 邁向無限城》快閃店引進多款周邊。（徐梓榕攝）

今年最具代表性的動畫電影，無疑是《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》，憑藉整體節奏與流利的打鬥畫面，創下台灣影史首部8億以上的動畫電影。立下這樣的新標竿，其實是代理商木棉花沒想過的，木棉花表示：「有預期會是今年票房前幾名，但表現遠超過當初較為保守的估計。」

《鬼滅之刃》由漫畫家吾峠呼世晴創作，雖以漫畫開始連載，在《週刊少年 Jump》連載期間銷量也不是同期最高，「但作品本身紮實的故事品質，讓我們期待成長潛力。」知名動畫公司ufotable改編為動畫後，不僅成為木棉花鎖定購入的對象，更真正進入全球觀眾視線。

全年度行銷 維持話題熱度

「我們不只是在發行一部電影，而是透過全年度的IP操作與長達16周的觀影體驗，將《無限城篇》打造為2025年不可錯過的娛樂盛事。」木棉花說從一開始就規畫整年的IP行銷計畫，除了以實體快閃店、自媒體內容經營等線上線下活動維持話題熱度，也與日本同步舉辦午夜首映場、推出長達16周的入場特典、舉辦聲優見面會等。

談及代理過程，木棉花坦承「亞洲市場的多元性」是最大挑戰；各地觀眾的觀影習慣差異甚大，如何在尊重日方創作理念的前提下，轉化為符合在地市場的發行策略，需要高度的在地化經驗。最終，他們以長年累積的市場經驗與和日本動畫產業建立的信任關係，成功取得發行權。

而鬼滅能在競爭激烈的動畫市場中脫穎而出，團隊認為關鍵仍回到作品本身，木棉花說：「大眾向的劇情讓觀看門檻較低而容易推廣，其次是角色立體度與場景精緻度，甚至連動作場面的特效都遠超過一般動畫呈現的效果。」同時也觀察到，相較其他地區將鬼滅侷限在動漫族群，台灣已發展成現象級全民IP，粉絲的支持不只停留在觀看，更轉化為搶電影票、拿特典等實際行動，甚至不惜出高價購買限定商品。

常見一人多刷 甚至達40次

如果說IP聲量與上映前的預售是累積爆發力，那上映後的「特典循環」，則是持續推升票房的關鍵。木棉花談到「特典發放的初衷，是想回饋一路支持鬼滅的觀眾」，為了給粉絲最好的，團隊不僅在設計、工藝與監修間反覆確認，也與影城多次討論最適合的發放方式，「確實會拉長時程，但這是身為發行方對作品與粉絲的基本堅持。」讓特典不淪為有心人士的賺錢目標外，同時不讓粉絲花大錢向黃牛低頭。

木棉花也分享，不少人為了特典一刷再刷，尤其遇到「多款隨機卡」或「限定工藝海報」這種具收藏價值的設計時，一人多刷已是非常普遍的行為，甚至有粉絲把觀影視為日常，「每周準時拿不同版本特典，光是大銀幕觀影就刷了40次。」由此可見，這股長期且穩定的支持力道，正是鬼滅能不斷刷新票房紀錄的重要原因。