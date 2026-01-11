木棉花稱《葬送的芙利蓮》是卡通？原來是「換行」的爆笑誤會
最近一名網友看到動畫代理商木棉花的宣傳貼文時，居然發現高人氣動畫《葬送的芙利蓮》竟被標註為「卡通」。該則貼文預覽文字顯示為「葬送的芙利蓮《修塔爾克》─ 卡通」，由於資深動漫迷對於「動畫」與「卡通」的用詞定義向來較為敏感，該名網友隨即截圖並發文質疑：「？？卡通？這對嗎木棉花」並表示要釣木棉花小編。
結果在該篇 Threads 貼文中，真的釣出木棉花官方帳號本尊親自現身回應，才揭露這其實是一場由排版造成的烏龍誤會。官方直接貼上商品連結「一卡通熱售中」，原來實際名稱為《修塔爾克》款式的「一卡通」，但可能是受限於社群介面的顯示寬度與自動換行，導致「一卡通」的「一」字留在上一行且形狀極似破折號「─」，而下一行僅剩下「卡通」二字。
真相大白後，這起因「斷句」引發的插曲讓網友笑翻。許多人紛紛留言表示：「笑死，釣出來了」、「一卡通 這Enter的分段XDDDD」、「換行換的好，流量沒煩惱」都笑稱這是相當高招的行銷手法，加上使用的還是即將播出的第二季倒數圖，才會引發誤會。
