木構回應低碳建築 峻園展現永續建材實力



文／蔡威至

全球建築產業正加速邁向低碳趨勢，成為今年「2025台北國際建築建材暨產品展」的重要指標，深耕木構與木建材領域超過三十年的峻園股份有限公司，在活動中展現材料選擇、加工應用與工程實務，對於ESG精神的長期實踐，獲得參展民眾與專業人士的高度關注，在於「以木構回應永續建築」的核心價值。

峻園1988年成立以來，長期專注於原木加工、戶外木結構、景觀工程及室內木作等應用，目前仍是國內少數能從材料端延伸至工程端，同時具備系統化整合能力的木建材專業廠商。公司總部設立台中，並在桃園與高雄設有服務據點，形成完整的全台服務網路，不僅提升專案執行效率，也降低了運輸與溝通成本，回應環境與營運效率兼顧的永續治理思維。

峻園股份有限公司。（圖片來源：峻園）

峻園業務代表洪榮聰表示，參與2025台北國際建築建材暨產品展，不僅僅是展現品牌與木材，更與產業共同思考「材料如何回應未來建築責任」的重要平台。尤其面對淨零建築與ESG趨勢持續深化，峻園也將致力精進木建材應用技術，增強系統化等服務能力，使得木構成為兼顧環境效益、空間品質與工程可靠度的成熟選項。

峻園業務代表洪榮聰。（圖片來源：峻園）

於本屆建材展中，峻園透過實體構件與應用展示，清楚凸顯木材作為可再生建材，在建築及景觀領域中所具備的長期環境效益。另外，相較高耗能、高碳排的傳統建材，木材本身具備碳儲存等特性，若是透過正確選材、專業加工與適當施工，也將有助於延長使用年限，進而降低建築全生命週期中的碳足跡。峻園多年累積的產業經驗，正是將這項潛力落實的重要關鍵。

峻園致力於永續環保建材。（圖片來源：峻園）

隨著住宅市場、商業空間以及公共工程對永續設計的關注持續提升，峻園也在展會期間與多位建築師、景觀設計師與工程顧問交流木構實務心法，探討如何在多元場域中發揮木材的結構與美學優勢，利用系統化木構設計，使材料能被有效運用，而非流於短暫裝飾，也是峻園對「永續空間品質」的核心理解。

峻園與國內外廠商緊密合作，推出各類原木加工產品。（圖片來源：峻園）

隨著本屆展會圓滿落幕，峻園再次以實際行動證明，永續並非口號，而是一條長期投入與專業支撐的產業路徑。未來，峻園將會持續以木建材專業為核心，替台灣建築與景觀產業的永續轉型，持續提供穩健而可行的實踐方案。

