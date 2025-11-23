木櫃內藏密室 養生館暗藏春色警攻堅逮6人

cnews204251123a01

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

桃園市桃園警分局景福派出所接獲情資，轄內1家養生館，涉嫌容留外籍女子從事性交易。桃園警分局表示，派出所報請警分局行政組聯合監控查緝，完成蒐證後，昨（22）天見時機成熟，員警立即循線上門查緝，共查獲越南籍應召女子4人及2名男客，全案訊後依法移送偵辦。

桃園警分局表示，專案小組完成蒐證，昨日循線上門攻堅查緝，員警迅速衝入店內控制櫃台人員，開啟1樓鐵門上到2樓。櫃台人員一度推說，根本沒有2樓門鑰匙。但員警撬破隔板開門再衝上3樓，一開始只發現兩名客人，應召女子疑似已逃逸無蹤。員警詳細搜查後，竟然在員工休息室木櫃內下方，發現有密室，而越南籍女子就躲在密室內，也被員警揪了出來。

警方表示，轄區景福派出所所長吳家鳴接獲情資，轄內民族路1家養生館，涉嫌容留外籍女子從事應召性交易，為規避警方查緝，室內還加裝多道鐵門及監視器。吳姓所長立即陳報警分局行政組，共同組成專案小組，進行監況蒐證。

桃園警分局表示，查緝行動共查獲了應召女子4人，均為越南籍，其中1人是失聯移工1人則已逾期居留。全案依法偵辦，4越南籍女子，將依規定移送移民署收容。

照片來源：桃園市警方提供

