木瓜溪自行車道護欄遭竊 吉安鄉公所籲請全民揪宵小維護公安

吉安鄉木瓜溪自行車道發生公共設施遭竊事件，現場安全繩遭竊賊剪斷、四支鍍鋅鋼柱被移除，防護功能受損。(吉安鄉公所提供)

記者林中行／花蓮報導

吉安鄉木瓜溪自行車道發生公共設施遭竊事件，現場安全繩遭竊賊剪斷、四支鍍鋅鋼柱被移除，防護功能大幅受損。游淑貞鄉長擔憂民眾休閒運動與通行安全，特別偕同光華村長石福春及公所團隊前往現場會勘，實地查看設施受損情形，並責成公所團隊即刻啟動修復與防護作業，以求全力降低風險，並嚴正譴責此不法行為。

鄉長游淑貞說，木瓜溪自行車道位於堤防左岸，高度落差明顯，護欄鋼柱與安全繩是守護鄉親與遊客休憩、運動、騎乘的重要防線，竊賊以工具剪斷安全繩並移走鋼柱，使防護機制失效，已嚴重影響公共安全。

游淑貞要求公所團隊須儘速完成後續鍍鋅鋼柱訂製與裝設，確保民眾最基本的安全。她指出，竊賊變賣所得或許不足千元，卻需要公所投入數萬元經費重製修復，這不僅造成公帑損失，更會將前來散步、運動的民眾置於高風險狀態。

光華村長石福春指出，村民運動時發現護欄缺漏，他便立即通報公所，因為該路段若缺乏防護，恐增加跌落風險，亦可能衍生民眾亂倒垃圾等環境問題。

吉安鄉公所表示，接獲村長通報後，以最快速完成現場設置封鎖線，防範意外發生，後續公所將配合警方調閱周邊監視器影像，期盼能夠儘速釐清案情，揪出不法分子。

游淑貞強調，吉安鄉是適性宜居的城市，需要全民共同守護，鄉親若曾途經現場、或掌握相關影像與線索，請主動提供吉安鄉公所或警方聯繫，公所也將持續與警方密切合作，並加速修繕進度，同時協請守望相助隊加強巡邏，還給民眾安全、安心的自行車道與休憩環境。