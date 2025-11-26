木耳配3菜秒變養血管料理！醫教夏至養生2重點 1飲品過量超危險

酷暑季節如何養生？夏至時節的氣溫持續攀升，讓許多人感到身心不適，甚至引發焦慮與煩躁。中醫師指出，這時民眾可透過具有清熱解暑、養心安神功效的食材來養生，同時也要避免頻繁進出冷氣房，不然容易加重心血管負擔。

夏至養生首重「脾胃調理」

中醫師黃上邦表示，夏至時節，正是腸胃道疾病高發期，飲食習慣需要格外留意。隨著氣溫上升，過量食用辛辣燥熱食物或暴飲暴食，容易加重脾胃負擔，進而引發消化不良等問題。

廣告 廣告

脾胃作為後天之本，一旦受損，將影響食慾、睡眠與情緒，長期下來甚至可能引發其他全身性疾病，因此夏至期間應特別注重脾胃保養。日常飲食可適量攝取當季的新鮮瓜果與蔬菜，有助於促進消化與補充水分，但部分寒性水果，如西瓜與梨等，則應避免過量食用，以免對脾胃造成負擔。

看更多：夏至避暑最重「防汗」 中醫提醒流汗太多傷心，快按2穴降心火防心氣虛

夏至祛暑益心 避免心血管負擔

黃上邦指出，隨著夏季酷熱來襲，不少人會感到心神煩躁，而頻繁進出冷氣房則可能加重心血管負擔，這時不宜進行劇烈運動，以免過度流汗、耗傷津液並損及心陽，反而對身體健康不利，所以「祛暑益心」也很重要。

這時可用紅藜1.5g、天麻1g、地骨皮1.5g、桂花0.5g、青蒿1g、遠志1g，以500c.c.熱水沖泡。這款養生茶不僅有助於清熱解毒、安神寧志，還能促進肌膚保養，對整體健康有長期益處，有助於保持身心舒適，提升夏季的生活品質。

看更多：爆熱天氣 你需要喝一碗透心脾的綠豆蓮子湯！夏至消暑穴道這樣按



冰涼含糖飲料攝取過量 恐引發失智、胰臟癌危機

炎炎夏日，許多人喝杯冰涼的手搖飲來解暑，但含糖飲料卻容易讓在人不知不覺攝取過量糖分，甚至超過每日建議的攝取量。黃上邦提醒，過度攝取糖分不僅可能導致肥胖，還可能增加罹患失智症、胰臟癌等健康問題的風險。此外，許多含糖飲料中還含有各種人工及化學添加劑，長期飲用恐造成健康威脅。

看更多：2025夏至：吃麵養生、禁忌習俗 最強開運一次看



夏至養生料理：沙茶鮮筍滷素菜捲

黃上邦提到，木耳的熱量低，富含膳食纖維，對維持腸胃健康極為有益，還具有活血、止血、促進腸胃蠕動、潤肺益胃的功效。有研究顯示，它對預防心血管疾病具有重要的保健作用。所以在夏季適量食用木耳，助於改善整體飲食結構，提升整體健康水平，民眾可以多吃「沙茶鮮筍滷素菜捲」來養生。

先將木耳、竹筍、香菇、紅蘿蔔洗淨，泡水後切絲；取一平底鍋，加入適量的油，依序將紅蘿蔔絲、香菇絲、木耳絲和竹筍絲放入鍋中炒香，加入鹽調味，備用；接著取圓形豆腐皮，剪成三角形狀，將已炒好的食材包裹在豆腐皮中；再取一平底鍋，加入適量的油，將包好的素菜捲煎至金黃色；最後加入適量的沙茶醬、醬油及水，將煎好的素菜捲放入鍋中稍微滷煮一下，即可起鍋。

◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供

◎ 資料來源／黃上邦中醫師

更多健康2.0報導

她長甲狀腺囊腫靠這樣做消失了！名醫也大推 2營養素超關鍵

謝祖武痛述照護失智母8年煎熬！科學證實「最懶護腦法」降39%失智風險

早餐吃稀飯白粥等於喝糖水？中醫最推崇4款養生粥 吃對穩血糖、防失眠



本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章