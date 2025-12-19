木育體驗課程 學童認識國產木竹材

林業保育署嘉義分署講師與參加「木育體驗課程」的國小學童合影。（嘉義分署提供）

記者翁聖權∕白河報導

為深化學童對國產木材與永續森林的認識，林業及自然保育署嘉義分署連兩天於關子嶺台灣木材故事館舉辦「木育體驗課程」，邀請白河地區竹門國小及仙草實小師生走入展館，透過木作實作與短影音創作，認識國產木竹材，培養對森林與土地的關懷。

嘉義分署指出，這項活動以聯合國永續發展目標為核心，對應「優質教育」、「永續城鄉」及「保育陸域生態」，結合自然教育、動手學習與數位創作，讓學童在實際參與中理解國產材特色、合法來源及木材於生活中的多元應用。

首日進行「小小嶺隊」短影音創作活動，學童以「記憶關子嶺」及「台灣木材故事館」為主題，透過導覽、集思廣益與腳本發想，完成三分鐘的影音作品，記錄對木材與山林的觀察與感受。優秀作品除獲得獎勵，也將於林業保育署嘉義分署臉書粉絲專頁露出，讓民眾從孩童的視角認識森林與木材，擴大木育教育的影響力。

第二天的「國產木材機器人」體驗課程，則由專業講師引導學童認識國產木材特性、國產材標章及材料循環再利用觀念，並親手組裝創意木作作品。孩子在創作與成果分享過程中，展現豐富想像力與對永續議題的理解，為課程留下難忘的學習回憶。

嘉義分署表示，透過結合木育體驗與數位創作，不僅讓學童「動手做、做中學」，也讓永續教育從課堂延伸到生活，留下深刻且具溫度的學習記憶。