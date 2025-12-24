文、整理 電視部│圖片提供 Indahouse程作設計

木色柔光 日式北歐宅 形塑夫妻的愜意寓所



居家視線循著動線緩緩延伸，在燈光與材質肌理的烘托下顯得平靜舒心。走過玄關，尺度逐漸拓寬，映入綠意與採光，跨度到一處世外桃源之中。



程作設計團隊為年輕夫妻打造理想的20坪日式北歐宅，將設計專注在平衡心靈休憩與智能便利性，透過溫潤實木、塗料等純粹材與色調的設計，完美滿足屋主夫妻對自然元素與高效生活的期待！



本案始於空間格局的缺陷進行檢討調整，重新定義衛浴尺度，確保生活的基本秩序。將原始朝內的客廳面向進行調整，梳理出流暢的生活動線，讓尺度更有餘裕，順利加入更衣室、玄關及儲藏室等完整機能配置，描繪出合理又具坪效的平面規劃。



玄關以端景作為視覺的印象與停留，特別以日本建築的「精神柱」設計取代傳統屏風，賦予視覺層次與心靈意義。客廳重新定位後，屋主選擇以投影幕取代電視，白天靜置時如同藝術畫作，夜晚則化為沉浸式影像牆，搭配藝術塗料刷出自然紋理，與下方燈帶照明，在自然質樸的樣貌下蘊藏著智能科技的便利性。



全室整合智能控制系統，燈光、音響、溫度皆可隨情境切換。餐廳以實木餐桌為核心，男屋主喜愛自然與木質溫度，以木作與鋼刷木皮展現紋理，特製原木桌成為日常重心，在窗邊綠意中尋回自然的寧靜。



主臥房透過適度的縮減，換取公共區域的開闊感。室內床頭以弧形天花板設計柔化感官，並結合導風功能，讓設計兼具修飾與功能；新增的更衣室設計利用垂直尺度創造大量收納機能，讓實用與美感自然融合。



空間氛圍非常舒服放鬆！好像逃離外面擁擠的世界，走進了專屬的安穩空間！



