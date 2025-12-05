木質語彙勾勒雅致茶室，25坪日式簡約孝親宅的靜謐日常

編輯 游芷涵｜圖片提供 一畝綠設計

為了給長輩一個舒心愜意的居住環境，設計師在這間25坪兩房兩廳的孝親宅中，注入溫潤木質與留白手法，打造靜謐而富有層次的日式簡約生活場景。



入門玄關，以帶有復古氣息的磨石子地坪揭開序幕，旁側的櫃體不僅滿足鞋履與出門小物的收納，更巧妙地成為廚房的半開放式界定。順著櫃體與牆面圍塑的走道走入，映入眼簾的是一字型廚房，簡約俐落的配置，滿足小家庭日常烹飪的流暢動線，也有效節省空間。天花以柔和的奶茶色調鋪陳，化解斜面結構的壓迫感，再搭配特殊漆與木質的異材質組合，增添豐富的層次感，並巧妙地將視覺焦點延伸。方形中島位於玄關、廚房、餐廳的中心，將彼此串連，滿足日常多元的生活情境，貼牆的櫃體自上而下展現不同層次，上層的木製玻璃格櫃用以收納杯具，取用一目了然；中段層板陳列屋主喜愛的茶具，展示與收納兼具；下方則以大容量櫃體維持乾淨俐落，格柵的門片設計更增添細節層次。餐廳的長形餐桌與客廳沿牆而設的長形沙發，將開放式的公領域串連，營造舒適的交流場域，無論家人相聚或親友來訪都能自在互動。搭配留白手法，讓空間顯得格外開闊。



客廳一隅延展出獨具日式韻味的茶室，設計師以架高木質地坪鋪設榻榻米，正中央留設茶道煮水用的爐台，凝鍊出靜謐的儀式感。天花以木質框構出專屬的一方天地，使茶室不僅成為生活中的休憩角落，也化為空間裡的雅致端景。搭配上下開合式風琴簾，既能引入充足光線，又能保有隱私性。

延續整體的木質語彙，私領域的門片以淺色木紋妝點，溫潤自然；主臥上方的天花橫樑則以木質包覆，化解結構的生硬感，同時為空間注入柔和的視覺氛圍。

一畝綠設計／姚廷威

地址：新竹縣竹北市六家五路一段318號3樓

電話：0988377142、03-6561055

Email：acregreen2012@gmail.com

網站：https://www.acregreen2012.com/index.php

