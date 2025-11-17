「木造市」策展盛大開幕 黃敏惠：嘉義木都風華
(記者廖建智嘉義報導)
1914年阿里山林鐵全線通車，嘉義市作為木材集散地，奠定木都發展基礎，至今仍有六千多棟木造建築佇立於市區各個街道，成為一道美麗的木質風景。近年來，市府積極推動木都政策，(15)日市府舉辦「木造市的使用說明」策展活動，完整論述木都1.0到3.0發展進程，以「嘉有木屋」一、二期11案成果為核心，同時串聯40間木屋店家。黃敏惠市長出席活動為甫修復完成的蘭井街清代古宅開箱，並同時公布第三期補助案件，期望透過木屋修復後的展示與導覽，開啟人們對木造市生活的想像。
黃敏惠市長表示，「木都3.0」的推動並非政府單方面即可完成，而是嘉義市民與各行各業共同參與的成果。透過設計力導入，讓老屋不僅被保存，更重新展現生命力與靈魂。藉由老屋修復、故事再現與青年創新導入，讓「舊城創新生」展現城市生命力。期盼市民持續共同參與，讓木都嘉義在建城321週年之際，讓歷史、故事、人與產業更加交織，打造更美好的未來。
黃敏惠市長提到，嘉義市今年建城321年，1914年阿里山鐵路全線通車後，奠基嘉義「木都1.0」興盛背景。市府2007年推動「嘉義市火車站附近地區都市更新計畫」，在中央經費挹注、林務局及市府跨局處合作下，「檜意森活村」、「阿里山林業村」、「北門車站旅館」及「北香湖公園」得以集結成今日嘉義市最重要的林業主題園區。文化局自2014年起接續推動各項木都政策，包含「以修代租」方式推動舊監獄宿舍群修繕，並透過「實驗木場」作為培育木業人才的重要基地。同時，「舊屋力」與「老屋卸妝」等計畫，更攜手民眾共同參與修繕與活化老屋。在「木都2.0」的推動下，重新找回嘉義市木都的榮光。
黃敏惠市長強調，進化到木都3.0，要從市政發展的大格局以及跨局處合作方式來推動。市府自2020年「地方創生」元年以來，嘉義市進一步將木都文化視為城市DNA，並於2022年推出十大旗艦計畫「舊城創新生」，整合跨局處量能推動木都願景。其中都發處以新舊融合為核心，首創以都市更新整建維護方式執行「嘉有木屋」計畫；文化局透過「舊屋力永續創新提案競賽」、「木築城事DNA」實構築競賽與「街角館營造補助」，深化木都文化與設計人才培育。建設處以「青年創業、場域創生、文旅創新」三大主軸推動「二通圈文創街區產業創新提升」與「特色店家形象再造」等補助，強化產業動能；工策會則串聯特色店家推出「美街圖鑑」、「美物圖鑑」、「美白圖鑑」，共同帶動街區經濟活力。透過跨局處合作軟硬體多方面推進下，一步步實踐「舊城創新生」。
都發處許懷群處長指出，承襲「木都2.0」提升民眾對於木屋關注以及培育木業人才等基礎下，都發處透過全國首創木造建築整建維護的都市更新方式，推動「嘉有木屋」作為邁向「木都3.0」的重要品牌，以新舊融合理念，提供屋主、創業者、設計師、木造修復師傅一個實踐夢想的舞台。第1、2期共計核定11案補助，而在開幕活動中也正式公布第3期7案名單，總計18案，未來將作為民宿、展覽、餐飲、瑜珈教室、養生會館等使用，成功促進街區活化與形塑木都風貌。「木造市的使用說明」策展活動則以回應都市更新「復甦都市機能、改善居住環境與景觀」精神作為策展主軸，除了帶領大家認識修復後木屋美麗樣貌，更呈現木屋修繕後多元的活化，展現木屋的各種日常生活。
都發處表示，「木造市的使用說明」共有2場策展與3場活動，將於11月19日- 30日展開，誠摯邀請民眾一起認識木都嘉義的多元可能。
