《木都綠旅行》一起走進城市森林 嘉義市發行首本官方環境教育繪本

嘉義市發表第一本官方環境教育繪本《木都綠旅行》。（圖：嘉義市政府提供）

嘉義市今天（3日）發表第一本官方環境教育繪本《木都綠旅行》，內容以嘉義市「木都」意象為核心，融合低碳旅遊、新永續淨零及在地文化理念，期望以閱讀帶領讀者探索嘉義，並愛上這座具文化底蘊與綠色願景的城市。

被稱為「木都」的嘉義市是阿里山林業鐵路起點，1912年阿里山林業鐵路通車後，日本製材工業進駐，木材文化就在嘉義市紮根，形成城市獨特的歷史紋理。木都意象不僅代表嘉義市過往木林產業榮景，更象徵近年邁向新永續淨零城市的重要標誌。

《木都綠旅行》繪本透過溫暖細膩的插圖及探索文字，引領讀者走訪木造建築與老屋。（圖：嘉義市政府提供）

此次嘉義市環保局發表的官方繪本《木都綠旅行》是以旅行作為敘事主軸，透過溫暖細膩的插圖及探索文字，引領讀者穿梭嘉義市街區，走訪多處具代表性的木造建築與老屋再生案例。

書中收錄新式木構造在現代建築中的多元運用及建築碳儲存量，讓讀者在圖文之間理解木材生命力、可再生性及調節溫濕等優勢。透過輕鬆的閱讀體驗，看見嘉義市如何將木都與新永續淨零願景相互連結，以實際行動面對氣候變遷。（龐清廉報導）