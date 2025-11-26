木雕大師神像作品遭竊 台南警逮3嫌尋回交還廟方

（中央社記者楊思瑞台南26日電）台南市下營區九龍太子宮14日遭竊賊入侵，廟內供奉木雕藝師陳啓村神像作品「卯兔星君」被偷走，警方專案小組循線於昨晚逮捕3名竊嫌並找回神尊金身，廟方今天到警局迎回。

台南市政府警察局麻豆分局副分局長劉行五接受媒體聯訪表示，下營區九龍太子宮於14日凌晨遭竊嫌侵入，雖觸發廟內警報系統，但竊嫌仍逃逸，經廟方清查發現供奉長達27年的卯兔星君神尊金身遭竊。

劉行五表示，遭竊神像是獲頒國家工藝成就獎的木雕工藝師陳啓村作品，不僅是全台唯一且無可替代的藝術作品，更是地方重要信仰。

他說，麻豆分局獲報後與刑警大隊成立專案小組並報由台南地檢署指揮，經過濾比對監視影像鎖定涉案車輛，掌握3名竊嫌身分，昨天兵分多路在台中市、高雄市分別拘提到案，並起獲失竊神尊金身，全案以刑法加重竊盜罪移送法辦。

九龍太子宮人員今天下午前往麻豆警分局迎回神尊，陳啓村也到場關心，檢視發現神像椅背受損、帽冠掉落，幸神尊主體完好，可加以修復。

陳啓村說，這尊「卯兔星君」從畫圖、設計到雕刻都是他一手包辦，是全世界唯一一尊，加上他自己生肖屬兔，對他來說有特別意義，得知失竊後尋回，感覺鬆了一口氣，除感謝警方努力破案，也感謝文化部允諾協助修復事宜。（編輯：張銘坤）1141126