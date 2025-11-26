木雕「花生」太逼真 藝術家寄日本參賽險卡關

記者翁郁雯、郭彥廷／高雄報導

高雄藝術家曾慶棟的花生木雕作品，10月底從台灣寄出，要參加日本第十一回雕塑國際大賽，卻因為太逼真，一度被日本海關誤以為是不能進口的堅果，遭到當場扣留，最後是經過化驗確認是雕刻品，曾慶棟的作品才順利放行，成功參加比賽並入選決賽。

花生木雕作品太逼真，一度被日本海關誤以為是不能進口的堅果，遭到當場扣留。

藝術家曾慶棟：「來，請大家吃花生。」

仔細看藝術家曾慶棟手中這盤花生，有些帶殼完整，有部分花生殼外觀有被蛀掉痕跡，露出裡面花生全是用木頭雕出來的，路過民眾一看以為是真的。

民眾：「看起來很像很像，真的很像對啦。」

木雕花生太逼真。

把雕好的花生放進紅色蓋子塑膠桶內，倒出來以假亂真，藝術家把雕好的花生作品取名《似真是假》，報名參加日本第十一回雕塑國際大賽，10月底寄出，一度卡關。

藝術家曾慶棟：「說要送驗，我想說這是一個藝術品又不是違禁品，為什麼要留置送驗，我一頭霧水啦，他說堅果類不能進口，就被扣押，過關送出後，我的心石頭就放下來了。」

拿起來搖一搖，能感覺花生在殼裡面的搖晃感，運用不同木材的顏色質感，純天然未染色，參賽作品力求逼真，和真的花生實在太像。

經過海關確認才放行參賽，正在日本展出的作品已進入決賽。

藝術家曾慶棟：「（搖起來真的有聲音）對對對（想說是真的就對了）對對對，讓你看不出來，所以難怪他把我查起來。」

木雕花生一度遭日本海關誤認為禁止進口的堅果違禁品扣留化驗，經過確認才放行參賽，正在日本展出的作品已進入決賽，藝術家靈感來自台灣農村的逼真木雕花生，總算順利在國際發光。

